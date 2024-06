En direct

19:51 - La gauche aussi dans le match à Sarzeau pour ces législatives ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives étant déjà morte, que choisiront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Et surtout, combien va en récupérer le Front populaire ? La manne semble importante. Lors du premier tour des législatives en 2022, à Sarzeau, le binôme Nupes avait en effet glané 18,16% des votes dans la localité. Une poussée à mettre en perspective avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste PS-Place publique de Raphaël Glucksmann a plus récemment glané 19,01% à Sarzeau début juin. Mais la gauche pourrait être bien plus haut ce 30 juin, puisque l'union renouvelée peut théoriquement atteindre 29% cette fois, en ajoutant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Jusqu'où ira le Rassemblement national lors des législatives à Sarzeau ? Alors que retenir de tous ces scores ? L'étiquette Rassemblement national pourrait atteindre près de 20% à Sarzeau lors du premier tour de ces législatives si la tendance prédite par les européennes se répercute localement. Le RN est même crédité d'environ un tiers des suffrages dans l'Hexagone, soit quinze points de plus qu'en 2022. Un gain à ajouter aussi à son résultat dans la ville ce dimanche 30 juin ? Le pronostic est facile, mais logique au regard de la progression du mouvement dans la zone. Entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de 2024, le RN a en effet déjà gagné 5 points dans la localité.

15:31 - La particularité Sarzeau lors des élections européennes Un autre rendez-vous électoral a eu lieu bien plus récemment encore dont les résultats sont aussi à étudier avec attention. Un bouleversement inédit… Même si tous les secteurs ne sont pas touchés de la même façon. À Sarzeau, les dernières élections européennes ont donné la première place à la liste de Valérie Hayer en effet avec 24,52% des bulletins. Elle s'imposait donc face à la liste de Jordan Bardella avec 23,19% et Raphaël Glucksmann avec 19,01%.

14:32 - En 2022, qui aurait accédé l'Elysée selon les élections de Sarzeau ? C'est incontestablement le choix du président de la République qui est l'élément le plus parlant sur l'inclinaison des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Sarzeau lors du premier tour de la présidentielle avec 37,73%, battant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 18,36%. Sarzeau n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 13,73% et 7,05% des voix. Et la candidate du RN s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour, avec 32,01% contre 67,99%.

12:32 - Un premier tour positif pour le bloc Ensemble il y a deux ans Le nombre de votes de la formation RN portée par Jordan Bardella ce soir sera un enseignement majeur localement pour ces élections des députés 2024. Lors des dernières législatives, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la ville de Sarzeau, grattant 11,93% des suffrages sur place, contre 34,49% pour Anne Le Hénanff (La République en Marche). Au deuxième round, c'est encore Anne Le Hénanff qui va cumuler le plus de votes, avec 65,29% sur la seule circonscription recouvrant la zone.

11:02 - Sarzeau et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux A mi-chemin des élections législatives, Sarzeau foisonne de diversité et d'activités. Dotée de 11 501 logements pour 8 977 habitants, la densité de la ville est de 129 habitants par km². Ses 748 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 2 808 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (35,94%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de transport et d'environnement. Les habitants, dont 53,89% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 14,91%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2433,63 €/mois. Pour conclure, à Sarzeau, les intérêts locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.

09:32 - Sarzeau : retour sur l'abstention aux dernières législatives Ce 30 juin, lors des législatives à Sarzeau (56370), qu'en sera-t-il de la participation ? Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 60,15% au premier tour et seulement 59,24% au second tour. Quelle sera la participation à Sarzeau cette année ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central en juin 2022. Elle s'élevait à 18,43% à midi et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 80,27% des personnes en capacité de participer à une élection dans l'agglomération s'étaient rendues aux urnes, à comparer avec une participation de 80,46% au premier tour, c'est-à-dire 6 729 personnes.