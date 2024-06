Résultat des législatives à Saulny : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - 33,86% pour Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle à Saulny L'élection du président de la République est certainement la clé pour jauger une tendance politique locale. On remarque que le RN avait fait au premier tour un score plus fort aux législatives 2022 à Saulny que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat, puisqu'elle avait rassemblé 21,13% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 33,86%, suivi donc de Marine Le Pen avec 21,13% et Jean-Luc Mélenchon avec 15,6%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 40,76% contre 59,24%).

12:32 - Des législatives favorables pour le Rassemblement national il y a deux ans Revenir sur le scrutin législatif le plus récent peut sembler une évidence au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Le Rassemblement national se hissait en première position à Saulny lors des élections du Parlement il y a deux ans. On retrouvait en effet Grégoire Laloux devant ses concurrents au premier tour, avec 25,49% dans la cité, partie intégrante de la 1ère circonscription de la Moselle. La victoire finale devait ensuite revenir en revanche à Belkhir Belhaddad (LREM) chez les électeurs avec 51,10%.

11:02 - Saulny : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Quel impact auront les électeurs de Saulny sur le résultat des élections législatives ? Avec un taux de chômage de 5,96% et une densité de population de 142 hab par km², le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (91,63%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 673 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (8,13%) met en évidence des impératifs de suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (4,34%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Le taux d'étudiants, évalué à 7,16% à Saulny, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

09:32 - Saulny : quel était le pourcentage d'abstention aux précédentes élections législatives ? Au fil des dernières élections, les 1 600 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Durant les précédentes européennes, 42,12% des électeurs de Saulny avaient boudé les urnes, contre une abstention de 37,47% lors des élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 48,78% au premier tour et seulement 50% au second tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Saulny cette année ? Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 52% au premier tour et 54% au second tour.