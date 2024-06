Résultat des législatives à Scharrachbergheim-Irmstett : l'élection 2024 en direct

Quel portrait faire de Scharrachbergheim-Irmstett, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 1 280 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur démographique. La variété socio-économique se reflète dans ses 64 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 681 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (87,15%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les habitants, dont 39,88% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, 39,9% des ménages se composent de couples avec enfants. À Scharrachbergheim-Irmstett, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'instruction et l'immigration, rejoignent ceux de la France dans son ensemble.

09:32 - C'est l'heure de voter à Scharrachbergheim-Irmstett : les législatives débutent

À Scharrachbergheim-Irmstett (67310), la participation constituera indiscutablement l'une des grandes inconnues de ces législatives 2024. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 48,81% au premier tour et seulement 49,01% au second tour. En proportion, au niveau du pays, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour, presque un record pour des élections législatives. Au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 83,35% dans la localité. La participation était de 83,07% au premier tour, ce qui représentait 829 personnes.