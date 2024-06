En direct

19:49 - Le Nouveau Front populaire va-t-il bénéficier des voix de la Nupes à Scy-Chazelles ? Une autre question de ces législatives 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après la construction du Front populaire. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Scy-Chazelles, le binôme Nupes avait en effet obtenu 17,48% des votes dans la commune. Une somme à comparer avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste Glucksmann, soutenue par le PS, a plus récemment terminé à 12,96% à Scy-Chazelles début juin. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de Manon Aubry (5,03%), ainsi que de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (5,03%) ou encore de Léon Deffontaine (1,23%) le 9 juin. Autrement dit un cumul de 23% sur place.

18:42 - En cinq ans, le RN a gagné 10 points à Scy-Chazelles Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'au niveau du pays, les scores du Rassemblement national se sont élevés à plus de 30% des voix aux européennes de 2024, soit huit points de plus qu'aux européennes 2019, la tendance locale apparaît bien plus puissante. Le parti frontiste a en effet déjà glané 10 points sur place entre 2019 et 2024. Il est donc possible que le RN soit à près de 27% à Scy-Chazelles ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 30,86% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Scy-Chazelles début juin Dernier résultat à prendre en compte : celui qui est sorti des élections il y a quelques semaines est incontournable. Se retourner sur le dernier vote en date peut donc sembler également sensé au moment d'analyser le scrutin de ces législatives. Le score de la liste du RN, qui avait comme guide Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Scy-Chazelles, à 30,86%. L'extrême droite a alors devancé Valérie Hayer à 18,25% et Raphaël Glucksmann à 12,96%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Scy-Chazelles lors de l'élection présidentielle La typologie politique des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus dans le choix fait lors de l'élection présidentielle. Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 22,14% contre 35,22% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 15,04% et 8,33% des voix. Et la cheffe du RN ne rattrapait pas son rival au second tour, avec 38,88% contre 61,12%.

12:32 - Le résultat des macronistes déjà déterminant ce soir Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat de la formation de Jordan Bardella lors de ces législatives sera très observé. Lors des dernières législatives à Scy-Chazelles, le RN avait dû se contenter de la deuxième place, 19,75% des habitants passés par le bureau de vote s'étant tournés vers son binôme, contre 31,64% pour Belkhir Belhaddad (Ensemble !) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme La République en Marche (60,70%). Belkhir Belhaddad s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Élections à Scy-Chazelles : l'impact des caractéristiques démographiques Comment les électeurs de Scy-Chazelles peuvent-ils peser sur les résultats des législatives ? Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la commune, avec près de 28% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 8,65%. En outre, le taux de familles propriétaires (62,22%) met en exergue l'importance des problématiques relatives au logement et à l'aménagement du territoire. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (82,44%) souligne le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 988 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,53%) met en évidence des besoins de suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (7,54%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (37,03%), témoigne d'une population instruite à Scy-Chazelles, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

09:32 - Retour sur l'abstention aux législatives précédentes à Scy-Chazelles Pour se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il est nécessaire d'analyser les résultats des dernières élections. Début juin, lors des élections européennes, 2 095 inscrits sur les listes électorales de Scy-Chazelles (Moselle) avaient participé au vote (soit 55,51%). La participation était de 52,83% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 46,19% au premier tour. Au second tour, 45,11% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle s'élevait à 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.