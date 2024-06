Résultat des législatives à Seclin : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Seclin, quels peuvent être les reports du score de gauche ? La Nupes, qui a déjà explosé, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque basculer vers la nouvelle alliance à gauche lors de ces nouvelles élections ? La manne s'avère importante : lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Seclin, le binôme Nupes avait en effet réuni 30,67% des votes dans la commune. Une poussée à affiner avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Aux élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 10,86% à Seclin. Mais la gauche pourrait faire plus aux législatives, puisque la coalition relookée peut virtuellement se situer à 28% cette fois, en additionnant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a gagné 9 points à Seclin Que déduire des résultats des dernières élections ? Alors qu'à l'échelle nationale, les résultats du Rassemblement national se sont élevés à plus de 31% des voix au scrutin européen de 2024, soit 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la progression locale apparaît plus forte encore. Le mouvement frontiste a en effet déjà gagné 9 points sur place entre 2019 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN termine à près de 32% à Seclin ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une percée du RN aussi à Seclin le 9 juin ? Revenir sur le séisme du 9 juin peut aussi sembler sensé au moment du scrutin de ces législatives. 36,6% des votes sont en effet tombés vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux européennes à Seclin, contre Valérie Hayer à 13,09% et Raphaël Glucksmann à 10,86%. Le mouvement d'extrême droite a réuni ainsi pas moins de 1686 votants de Seclin.

14:32 - 29,24% pour Marine Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle à Seclin La communauté électorale de Seclin s'était massivement tournée vers Marine Le Pen au moment de l'élection suprême 2022. La numéro 1 du parti frontiste finissait avec 29,24% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 26,41% et 21,83% des voix. Éric Zemmour devait se contenter d'une médaille en chocolat avec seulement 5,22% des suffrages pour sa part. Avec 46,72%, la cheffe du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 53,28%.

12:32 - Les chiffres des dernières élections, un révélateur pour les législatives 2024 à Seclin ? Il y a deux ans, lors des législatives à Seclin, le RN se plaçait à la deuxième place, 24,77% des habitants passés par les urnes s'étant tournés vers son binôme, contre 30,67% pour Ophélie Delneste (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme LFI-PS-PC-EELV avec 54,56%. Ophélie Delneste s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Seclin A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Seclin regorge de diversité et d'activités. Avec ses 12 834 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 1 153 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 3 447 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans l'agglomération, 36% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 6,81% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les 311 résidents étrangers, représentant 2,49% de la population, contribuent à cette variété culturelle. Dans cette mosaïque sociale, 42,41% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 378,72 euros, accable une ville qui aspire à plus de prospérité. Seclin incarne la vigueur et l'authenticité d'un pays en mutation.

09:32 - Législatives précédentes à Seclin : retour sur la participation électorale Comment votent d'habitude les citoyens de cette agglomération ? Pendant les élections européennes de début juin, le taux de participation représentait 52,53% des inscrits sur les listes électorales de Seclin. Le taux de participation était de 52,67% il y a cinq ans. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 45,59% au premier tour et seulement 44,34% au deuxième tour. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 8 830 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 73,23% s'étaient rendus dans l'isoloir, contre un taux de participation de 73,23% au deuxième tour, ce qui représentait 6 462 personnes.