19:49 - Le Front populaire, une nouvelle Nupes gauche lors de ces élections législatives 2024 ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces législatives, avec comme inconnue le parti pris de ceux qui avaient voté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui manque toujours d'une figure tutélaire, a des chances d'en séduire une partie. Il y a quelques jours aux élections européennes, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 13,65% à Seiches-sur-le-Loir. Mais ce sont 28% que peut en revanche briguer la gauche, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à gonfler avec celles de la LFI Manon Aubry (5,12%), de l'écologiste Marie Toussaint (6,64%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (4,45%). Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Seiches-sur-le-Loir, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré aussi 28,72% des votes dans la commune. Une somme à comparer enfin avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - En cinq ans, le RN a gagné 8 points à Seiches-sur-le-Loir Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. L'évolution du RN, qui se chiffre déjà à 8 points à Seiches-sur-le-Loir entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir progressé plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 28% ou plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un score du RN dans la moyenne à Seiches-sur-le-Loir au début du mois Ce qu'ont dit les élections bien plus récemment encore est historique. Revenir sur le séisme du 9 juin peut donc sembler plus que jamais pertinent au moment d'observer le scrutin de ce dimanche 30 juin. Dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella, s'est arrogée les élections européennes 2024 à Seiches-sur-le-Loir. Ladite liste a glané 34,31% des suffrages, contre Valérie Hayer à 14,41% et Raphaël Glucksmann à 13,65%.

14:32 - Quels ont été les résultats de la présidentielle à Seiches-sur-le-Loir en 2022 ? La présidentielle est sans doute la principale clé pour estimer une tendance politique locale. Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 28,22% contre 31,06% pour Emmanuel Macron. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec respectivement 16,52% et 6,93% des voix. Et la candidate du RN s'inclinait face au président sortant au second tour, avec 41,92% contre 58,08%.

12:32 - Les chiffres des dernières élections, un repère pour les législatives 2024 à Seiches-sur-le-Loir ? Le résultat des législatives au niveau local sera analysé selon le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste du pays. Le Rassemblement national avait été distancé au premier tour des législatives 2022 à Seiches-sur-le-Loir, comptant 20,64%des suffrages, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiendront 28,72% des voix. Le mouvement restera fantomatique, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - L'avenir de la France se dessine aussi à Seiches-sur-le-Loir Dans les rues de Seiches-sur-le-Loir, le scrutin est en cours. Dotée de 1 357 logements pour 2 866 habitants, la densité de la commune est de 103 hab par km². Ses 174 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 810 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (80,25%) montre le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 29,07% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 9,67%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2085,62 euros par mois. Pour conclure, à Seiches-sur-le-Loir, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

09:32 - Participation aux législatives à Seiches-sur-le-Loir : les chiffres clés Afin de cerner davantage le vote des citoyens de cette localité, il faut étudier les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Début juin, durant les élections européennes, le pourcentage d'abstention atteignait 50,27% au niveau de Seiches-sur-le-Loir (Maine-et-Loire), contre une abstention de 47,01% pour les élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la localité, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 55,19% au premier tour et seulement 52,87% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Seiches-sur-le-Loir ? Au niveau national, la participation était déjà examinée en juin 2022. Elle se chiffrait à 18% à 12 heures et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour.