En direct

19:51 - Les suffrages de l'ancienne Nupes convoités La coalition de gauche aux dernières législatives étant déjà morte, que choisiront ses électeurs lors de ces nouvelles élections de 2024 ? Combien voteront pour le Nouveau Front populaire ? La réponse est complexe. La barre est haute : lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Séné, le binôme Nupes avait en effet enregistré 38,18% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Combien voteront pour le Nouveau Front populaire, alliant les insoumis, socialistes, écologistes, communistes et autres, et annoncé au coude-à-coude avec la majorité dans les intentions de vote lors de ces élections législatives ? Au moment des élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann a obtenu 23,28% à Séné. Mais la gauche pourrait être bien plus haut aux législatives, puisque la coalition ripolinée s'élève virtuellement à 37% cette fois, en faisant la somme des scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - 8 points gagnés en 5 ans par le RN à Séné Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. L'évolution du RN, qui se monte déjà à 8 points à Séné entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut déduire que le RN sera à près de 17% voire plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bardella dépassé à Séné lors des élections du 9 juin Le résultat de ces législatives va peut-être répéter le verdict établi le 9 juin dernier. Le podium des récentes élections européennes à Séné plaçait en effet dans cet ordre la liste de Raphaël Glucksmann avec 23,28% des suffrages, s'imposant donc face à la liste de Jordan Bardella avec 21,09% et Valérie Hayer avec 20,52%.

14:32 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Séné au premier tour de l'élection présidentielle C'est sans doute le scrutin présidentiel qui nous éclaire le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Il faut retenir que le RN avait réalisé au premier tour un résultat plus haut encore aux législatives dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection à la présidence de la République. La candidate avait accumulé 15,22% au 1er tour dans la ville. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 36,7%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 18,73% et Marine Le Pen avec 15,22%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 26,75% contre 73,25%).

12:32 - Que peuvent montrer les scores des législatives 2022 pour Séné ? Jeter un œil sur le dernier scrutin législatif donne des enseignements clés au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Même si cette analyse ne peut prédire le résultat… Lors des élections législatives 2022, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la ville de Séné, grappillant 9,93% des voix sur place, contre 38,18% pour Luc Foucault (LFI-PS-PC-EELV). La situation restera la même au second tour, le mouvement étant toujours inexistant et laissant la place à Anne Le Hénanff (Ensemble ! - Majorité présidentielle) pour la première position localement.

11:02 - Le poids démographique et économique de Séné aux élections législatives A mi-chemin des législatives, Séné foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 8 944 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 711 entreprises témoignent d'une économie prospère. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (77,52%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. La population étrangère de 173 personnes apporte une ouverture culturelle inestimable. Malgré un taux de chômage de 12,13%, la ville affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 32 924 euros par an, témoignant d'une certaine prospérité. Ainsi, à Séné, les spécificités locales rejoignent celles de la France.

09:32 - C'est l'heure de voter à Séné : la participation au cœur des préoccupations À Séné, quelle participation aux précédentes élections législatives ? À Séné, l'un des facteurs déterminants des législatives 2024 sera à n'en pas douter le taux de participation. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 43,19% au premier tour et seulement 43,9% au deuxième tour. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, 20,16% des électeurs dans l'agglomération avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 20,99% au second tour. L'inflation dans le pays combinée avec les craintes engendrées par la guerre en Ukraine, seraient de nature à avoir des conséquences sur les décisions que prendront les électeurs de Séné.