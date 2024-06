Résultat des législatives à Seugy : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - Une victoire du Rassemblement national à Seugy au début du mois Revenir quelques semaines en arrière peut sembler encore plus indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant majeur. 39,06% des votes sont en effet tombés vers le RN de Jordan Bardella début juin, aux élections européennes à Seugy, devant Valérie Hayer à 14,96% et Raphaël Glucksmann à 11,83%. Le mouvement d'extrême droite a dominé le scrutin avec 175 votants de Seugy.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Seugy au premier tour de la dernière présidentielle C'est incontestablement la présidentielle qui est l'indicateur le plus précis sur les préférences des habitants d'une commune. Elément saillant : le RN avait réalisé au premier tour un meilleur score aux législatives il y a deux ans à Seugy que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat. Elle avait accumulé 22,78% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 32,63%, suivi donc de Marine Le Pen avec 22,78% et Jean-Luc Mélenchon avec 17,61%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 44,57% contre 55,43%).

12:32 - Le parti présidentielle en pôle position au premier tour des dernières législatives à Seugy Se tourner vers le dernier scrutin législatif peut sembler une évidence au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Même si la démarche ne prédit pas le futur… Il y a deux ans, lors des législatives à Seugy, le RN se plaçait à la seconde position sur le podium, 24,64% des habitants passés par les urnes ayant choisi son binôme, contre 34,54% pour Guillaume Vuilletet (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle (58,81%). Guillaume Vuilletet remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Démographie et politique à Seugy, un lien étroit À Seugy, les caractéristiques démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent jouer un rôle lors des législatives. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans le village, avec près de 31% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 11,03%. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (11,73%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 425 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (11,77%) met en lumière des impératifs de soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,91%) indique des enjeux de sécurité du travail. Le taux d'étudiants, évalué à 7,79% à Seugy, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux directives relatives à l'instruction et à la mobilité étudiante.

09:32 - Participation à Seugy : les leçons des précédentes élections Afin de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'observer les résultats des scrutins électoraux antérieurs. A l'occasion des élections européennes du mois de juin 2024, le pourcentage d'abstention représentait 41,09% dans la commune de Seugy. L'abstention était de 41,25% lors des européennes de 2019. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 44,44% au premier tour et seulement 46,74% au second tour. Quel taux atteindra l'abstention à Seugy pour les élections législatives ? En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, parmi les 769 personnes en âge de voter dans la ville, 17,95% étaient restées chez elles, à comparer avec un taux d'abstention de 21,46% au second tour.