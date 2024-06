Résultat des législatives à Sévérac : l'élection 2024 en direct

L'inclinaison des habitants d'une commune transparait sans doute le plus visiblement dans les résultats de la présidentielle. Marine Le Pen avait fini première avec 27,19% au 1er tour de l'élection à la présidence de la République de 2022 à Sévérac. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,53% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 22,53%. Sévérac n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec 4,44% des suffrages pour sa part. Avec 47,42%, la patronne du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 52,58%.

11:02 - Sévérac : quand les données démographiques façonnent les urnes

Dans la ville de Sévérac, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur les résultats des élections législatives. Avec un pourcentage de 33% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 8,9%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des groupes démographiques essentiels. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (87,19%) met en relief l'importance des thématiques d'habitat et d'aménagement du territoire. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (78,0%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 567 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,02%) met en évidence des impératifs de suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,15%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Sévérac mettent en avant une diversité de qualifications, avec 27,2% des habitants sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.