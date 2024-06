Résultat des législatives à Solgne : l'élection 2024 en direct

15:36 - Avantage Emmanuel Macron à Solgne au premier tour de la présidentielle 2022

C'est probablement le scrutin présidentiel qui nous éclaire le plus sur les préférences des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Solgne lors du premier tour de la présidentielle avec 31,65%, battant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 29,29%. Solgne n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 13,07% et 8,03% des voix. Et Marine Le Pen ne rattrapait pas le président sortant au second tour, avec 48,45% contre 51,55%.