Résultat des législatives à Sonchamp : l'élection 2024 en direct

Le nom de celui ou celle qui a gagné les dernières élections le 9 juin va résonner encore plus fort dans les esprits au moment de ce nouveau scrutin. 25,83% des votes se sont en effet portés vers la liste du RN de Jordan Bardella début juin, aux élections européennes à Sonchamp, face à Valérie Hayer à 16,16% et Raphaël Glucksmann à 13,77%. Le RN a rassemblé ainsi pas moins de 195 électeurs de Sonchamp.

14:32 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Sonchamp au premier tour de la présidentielle 2022

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Sonchamp lors du premier tour de la présidentielle avec 29,55%, arrivant devant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 18,77%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 15,91% et 10,18% des suffrages. Et Marine Le Pen ne faisait pas mieux au second tour, avec 37,96% contre 62,04%.