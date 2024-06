Résultat des législatives à Soulaines-sur-Aubance : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - 35,27% pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022 à Soulaines-sur-Aubance C'est probablement le choix du président de la République qui en dit le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen était largement distancée dans les bureaux de vote de la commune au 1er tour de la présidentielle 2022 ne s'élevant qu'à 16,03% contre 35,27% pour Emmanuel Macron et 19,12% pour Jean-Luc Mélenchon. Et La patronne du RN n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 29,23% contre 70,77%.

12:32 - Quel verdict pour la majorité aux législatives 2024 à Soulaines-sur-Aubance ? Le poids des bulletins dans l'urne pour la formation RN portée par Jordan Bardella au premier tour sera un point d'observation clé pour cette élection du Parlement 2024 à l'échelle locale, comme au niveau national. Lors des élections législatives 2022, le RN trébuchait au premier tour dans la ville de Soulaines-sur-Aubance, cumulant 10,8% des votes sur place, contre 41,24% pour Stella Dupont (Ensemble ! - Majorité présidentielle). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents estampillés Ensemble ! - Majorité présidentielle (58,73% contre 41,27% pour le RN). Stella Dupont remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Soulaines-sur-Aubance et législatives : démographie, économie et choix électoraux La démographie et le contexte socio-économique de Soulaines-sur-Aubance contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 6,08% peut avoir un effet sur les espoirs des habitants en matière de politiques sur l'emploi. Avec 48,7% de population active et une densité de population de 106 habitants par km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux de familles possédant au moins une voiture (93,17%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 582 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (6,81%) révèle des besoins de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,22%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Soulaines-sur-Aubance mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 18,2% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

09:32 - Comprendre le taux d'abstention aux élections à Soulaines-sur-Aubance À Soulaines-sur-Aubance (49610), l'une des clés de ce scrutin législatif sera l'étendue de la participation. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 46,36% au premier tour et seulement 44,33% au deuxième tour. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, sur les 1 074 personnes en âge de voter dans la ville, 17,77% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 18,62% au premier tour. La hausse des prix du quotidien qui pèse sur le budget des ménages serait de nature à augmenter l'intérêt du scrutin aux yeux des citoyens de Soulaines-sur-Aubance.