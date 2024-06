Résultat des législatives à Stuckange : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - Quel a été le verdict de la présidentielle 2022 à Stuckange ? Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 21,47% contre 35,09% pour Emmanuel Macron. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 14,27% et 8,74% des voix. Et la cheffe du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 38,82% contre 61,18%.

12:32 - Un premier tour favorable pour le parti présidentiel la dernière fois A l'échelle locale, le résultat du Rassemblement national aux législatives2024 sera très commenté. Il y a deux ans, lors des législatives à Stuckange, le RN se plaçait à la deuxième place sur le podium, 21,21% des habitants passés par les urnes ayant voté pour son binôme, contre 33,93% pour Isabelle Rauch (La République en Marche) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 58,98%. Isabelle Rauch s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Stuckange et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux Dans la ville de Stuckange, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des législatives ? Le taux de chômage à 5,56% peut avoir un effet sur les espoirs des électeurs en ce qui concerne les directives sur le travail. Avec une densité de population de 231 hab/km² et 48,54% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (8,69%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 459 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (5,97%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,54%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (39,63%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Stuckange, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

09:32 - Les prévisions de la participation aux élections législatives à Stuckange L'analyse des dernières consultations politiques est l'occasion de comprendre le vote des électeurs de cette commune. Au moment des précédentes européennes, 55,82% des personnes aptes à voter à Stuckange s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 52,72% pour les européennes de 2019. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 46,18% au premier tour. Au second tour, 44,81% des votants se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Stuckange ? Pour mémoire, à l'échelle nationale, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour, c’était moins qu’en 2017.