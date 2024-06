En direct

19:51 - La gauche aussi dans les favoris à Talange pour ces élections législatives ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu, va-t-elle voir son score aller directement vers la nouvelle coalition de gauche lors des élections de 2024 ? A l'issue du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Talange, le binôme Nupes avait en effet cumulé 28,32% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Combien voteront pour le Nouveau Front populaire, représentant la France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe-Ecologie et d'autres, et donné comme très proche de l'alliance macroniste dans les intentions de vote lors de ces élections législatives ? A l'issue des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a glané 8,19% à Talange. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à Manon Aubry (17,45%), ainsi que de ceux de l'EELV Marie Toussaint (2,35%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (5,72%) le 9 juin. En d'autres termes, une somme de 32% sur place.

18:42 - Le Rassemblement national a solidement progressé à Talange en 5 ans Difficile de résumer clairement l'ensemble de ces résultats. Mais quelques grandes directions apparaissent… Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats du RN ont grimpé à plus de 31% des voix au scrutin européen de 2024, soit environ huit points de plus qu'aux dernières européennes, la progression locale semble plus puissante encore. Le parti a en effet déjà progressé de 12 points sur place entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN puisse atteindre voire dépasser les 38% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste Bardella à 41% à Talange au début du mois L'équilibre de la présidentielle et des législatives remonte à deux ans déjà. Le 9 juin en effet, à Talange, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste, s'est imposée, avec 41% des suffrages face à Manon Aubry à 17,45% et Valérie Hayer à 9,26%. Ce sont ainsi 961 habitants qui l'ont désignée dans la ville.

14:32 - Marine Le Pen devant Macron et Mélenchon à Talange lors de l'élection présidentielle Le choix du chef de l'Etat est probablement la référence pour tenter de dégager une préférence politique locale. Point à retenir : le Rassemblement national avait enregistré au premier tour plus de votes aux législatives il y a deux ans à Talange que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du président de la République. Celle-ci avait rassemblé 29,71% au premier tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, obtenant respectivement 27,69% et 20,79%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 50,97% contre 49,03%).

12:32 - Quel résultat à Talange pour le RN aux législatives 2024 ? Le résultat des législatives au niveau local sera regardé au prisme de la dynamique RN, comme partout ailleurs. Les législatives avaient donné un beau résultat pour le Rassemblement national à Talange. C'est en effet Grégoire Laloux qui débutait l'élection en pôle position au premier tour avec 30,09% dans la commune, qui votait pour la 1ère circonscription de la Moselle. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 52,17%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 47,83%.

11:02 - Les données démographiques de Talange révèlent les tendances électorales La démographie et le profil socio-économique de Talange façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les législatives. Avec une densité de population de 2080 hab par km² et 45,95% de population active, ces chiffres pourraient engendrer plus d'intérêts pour le scrutin. Le pourcentage de chômeurs à 13,86% pourrait agir sur les attentes des électeurs en matière de politiques sur le travail. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (78,79%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 1 922 votants sur des questions de transport et d'environnement. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 17,15% et d'une population étrangère de 11,11% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à Talange mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 34,89% des habitants non diplômés, cela peut impacter le taux d'abstention dans la commune.

09:32 - Election à Talange : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes À Talange (57525), le niveau de participation sera incontestablement un facteur important du scrutin législatif 2024. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 31,78% au premier tour et seulement 29,41% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Talange pour les élections législatives 2024 ? Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour, c'était presque un record. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 63,9% des votants de la ville, contre un taux de participation de 61,75% au second tour, c'est-à-dire 3 727 personnes.