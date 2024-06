Résultat des législatives à Tallende : l'élection 2024 en direct

11:02 - Analyse démographique et économique des législatives à Tallende

Devant le bureau de vote de Tallende, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Avec une population de 1 510 habitants répartis dans 702 logements, cette ville présente une densité de 259 habitants/km². Avec 104 entreprises, Tallende se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 32% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 5,46% de plus de 75 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des directives, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 37,6% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Dans cette diversité sociale, près de 39,07% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 464,46 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Tallende, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'enseignement et l'intégration, se mêlent aux objectifs français.