Résultat des législatives à Taverny : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - La nouvelle union de la gauche pourrait compter entre 32% et 40% à Taverny lors de ce premier tour La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas le choix de ceux qui avaient choisi la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, pourrait en attirer une partie. La liste PS-Place publique menée par Raphaël Glucksmann avait glané 14,16% à Taverny pour ces élections continentales. Mais la gauche pourrait faire plus à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque l'union ripolinée peut virtuellement se situer à 40% cette fois, en cumulant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La barre est haute : lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Taverny, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 32,17% des votes dans la commune. Une percée à compléter enfin avec les 36% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (29,51% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,54% pour Yannick Jadot, 2,02% pour Fabien Roussel et 1,29% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Le Rassemblement national en chiffres avant les législatives à Taverny Difficile d'établir des prévisions dans tous ces chiffres. Mais des éléments se dégagent… Le RN devrait se situer à 20% à Taverny lors du premier tour de ces législatives si la situation annoncée par les européennes s'applique localement. Le RN est même crédité de 30% des voix dans l'Hexagone, soit quinze points de plus qu'il y a deux ans. Une somme à ajouter aussi à son résultat dans la commune ce dimanche 30 juin ? La projection est assez risquée, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement sur place. Entre les européennes de Bardella en 2029 et 2024, le RN a en effet déjà gagné 7 points dans la commune.

15:31 - Le RN à 25,04% à Taverny début juin Regarder un peu moins loin en arrière semble encore plus avisé au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Le résultat de la liste du Rassemblement national, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Taverny, à 25,04%. Le mouvement nationaliste doublait alors Manon Aubry à 19,17% et Raphaël Glucksmann à 14,16%.

14:32 - Taverny avait voté Mélenchon lors de la présidentielle 2022 L'inclinaison des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection du locataire de l'Elysée. Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 29,51% et Emmanuel Macron avec 27,11% qui étaient les finalistes virtuels à l'issue du premier tour de l'élection du président de la République à Taverny. Celle qui atteignait pour la deuxième fois le second tour au niveau national ne finissait ici qu'avec 16,96% des voix. C'est finalement Emmanuel Macron qui s'imposera avec 66,27% contre 33,73% pour Le Pen au deuxième round dans la localité.

12:32 - Les chiffres de la dernière législative sont-ils révélateurs de l'élection de 2024 à Taverny ? Le verdict du plus récent scrutin législatif peut sembler un indice clé au moment du rendez-vous politique majeur qui se joue. Le RN n'a pas convaincu dans la commune de Taverny en 2022, lors des élections des députés, avec 14,13% au premier tour, contre 32,17% pour Carine Pelegrin (Nupes), Taverny faisant partie de la 3ème circonscription du Val-d'Oise. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents estampillés Nupes avec 49,30% contre 50,70% pour les vainqueurs. Carine Pelegrin remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Les enjeux locaux de Taverny : tour d'horizon démographique Dans le cadre de la campagne électorale législative, Taverny se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 27 025 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 2 054 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 7 279 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (20,84%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Taverny forme une communauté diversifiée, avec ses 2 246 résidents étrangers, soit 8,44% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de chômeurs de 10,93%, la commune révèle un salaire moyen mensuel net de 2736,17 €/mois, jouissant d'une certaine prospérité. À Taverny, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - Quelles prévisions pour la participation aux législatives à Taverny ? Le niveau d'abstention constituera immanquablement un critère essentiel de ce scrutin législatif à Taverny. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 51,93% au premier tour. Au second tour, 52,34% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les législatives à Taverny ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle s'élevait à 18,4% à 12 heures et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 17 313 personnes en âge de voter au sein de la commune, 22,99% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 28,7% au deuxième tour.