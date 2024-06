Résultat des législatives à Tennie : l'élection 2024 en direct

Dernier résultat à prendre en compte : celui qui est sorti des élections bien plus récemment encore est majeur. Se retourner sur le dernier vote en date nous semble donc aussi avisé au moment d'observer le scrutin de ce 30 juin. Le 9 juin en effet, à Tennie, la liste du Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella, a battu les autres listes, avec 38% des suffrages face à Valérie Hayer à 21,14% et François-Xavier Bellamy à 8,57%.

Le choix du chef de l'Etat est certainement la référence pour évaluer une tendance politique locale. Marine Le Pen avait fini en tête avec 33,71% au premier tour de l'élection du président de la République de 2022 à Tennie. Emmanuel Macron était deuxième avec 30,54% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 11,17%. Valérie Pécresse devait se contenter de la quatrième place avec seulement 6,89% des suffrages. La cheffe du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,72% contre 50,28%.

Le verdict du plus récent scrutin législatif est un précédent clé au moment des élections qui se jouent. Lors des dernières législatives à Tennie, le RN terminait à la seconde position sur le podium, 23,91% des habitants passés par les urnes ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 24,53% pour Julie Delpech (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme LREM avec 60,62%. Julie Delpech conservait donc son avance sur place.

Tennie aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

Quel portrait faire de Tennie, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 1 034 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 54 entreprises démontrent une économie florissante. Dans le village, 33% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 11,45% ont plus de 75 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 42,19% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, 48,35% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 481,47 euros, accable une ville qui aspire à un avenir prospère. Tennie manifeste la vitalité et les valeurs d'un pays en transition.