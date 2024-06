En direct

19:51 - Que vont choisir les électeurs de la Nupes disparue à Theix-Noyalo ? Alors que la Nupes s'était imposée comme une force politique majeure lors des législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est le Front populaire qui a émergé pour ces élections. Ce qui rend très flou le vote de gauche dans les isoloirs. Au cours du premier round des élections législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait attiré 24,95% des voix dans la commune. Aux européennes plus récemment, la liste Glucksmann a atteint 17,82% à Theix-Noyalo. Mais la gauche pourrait faire plus à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque l'alliance relookée peut virtuellement se situer à 27% cette fois, en ajoutant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - La fulgurante évolution du Rassemblement national à Theix-Noyalo Difficile de mettre en perspective l'ensemble de ces données. Mais quelques grandes directions se dégagent… Alors que sur la France entière, les résultats du Rassemblement national ont grimpé à plus de 31% des suffrages aux élections européennes de 2024, soit près de 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la tendance locale apparaît décuplée. Le mouvement lepéniste a en effet déjà engrangé 10 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN puisse atteindre voire dépasser les 23% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 28,73% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Theix-Noyalo le 9 juin Regarder un peu moins loin en arrière apparaît également comme indispensable au moment d'anticiper le scrutin des législatives. Si on se penche sur les détails en effet, la liste Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, est arrivée en tête des élections du Parlement européen 2024 à Theix-Noyalo. Le bulletin glanait 28,73% des votes, face à Valérie Hayer à 18,37% et Raphaël Glucksmann à 17,82%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Theix-Noyalo au premier tour de la présidentielle 2022 Theix-Noyalo avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 20,93%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, crédité de 35,8% des voix. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 16,44% et 6,58% des suffrages. Et la cheffe du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 34,21% contre 65,79%.

12:32 - La majorité en tête au premier tour des législatives il y a deux ans à Theix-Noyalo Le RN se prenait les pieds dans le tapis dans la commune de Theix-Noyalo en 2022, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 15,86% au premier tour, contre 31,75% pour Anne Le Hénanff (Ensemble !), Theix-Noyalo votant pour la 1ère circonscription du Morbihan. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents estampillés Ensemble ! - Majorité présidentielle (56,60% contre 43,40% pour le RN). Anne Le Hénanff remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Theix-Noyalo : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections A la mi-journée des élections législatives, Theix-Noyalo regorge de diversité et d'activités. Avec une population de 8 403 habitants répartis dans 4 039 logements, cette ville présente une densité de 167 habitants/km². Ses 649 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans la ville, 17,36% des résidents sont des enfants, et 28,62% de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités des mesures, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les citoyens, dont 35,76% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un taux de chômage de 8,72%, la ville affiche un salaire moyen mensuel net de 2415,42 euros/mois, jouissant d'une certaine prospérité. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Theix-Noyalo contribue à préparer l'avenir français.

09:32 - Theix-Noyalo : retour sur l'abstention aux dernières élections législatives Le niveau de participation sera indéniablement l'un des facteurs importants du scrutin législatif 2024 à Theix-Noyalo. En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, 19,68% des personnes habilitées à participer à une élection dans l'agglomération avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 19,9% au second tour. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 46,72% au premier tour. Au second tour, 46,34% des citoyens ne se sont pas déplacés. La flambée des prix des matières premières qui pèse sur les finances des ménages est notamment capable faire augmenter la participation à Theix-Noyalo.