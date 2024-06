Résultat des législatives à Thiaucourt-Regniéville : l'élection 2024 en direct

Marine Le Pen a frappé les esprits à Thiaucourt-Regniéville lors de l'élection présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 41,01% des électeurs dès le premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 24,24% et 13,94% des voix. Thiaucourt-Regniéville n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec 7,47% des suffrages pour sa part. La cheffe du RN s'était aussi imposée au 2e tour avec 62,26%.

Devant le bureau de vote de Thiaucourt-Regniéville, les citoyens se regroupent pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Avec une population de 1 117 habitants répartis dans 535 logements, ce village présente une densité de 61 hab par km². La variété socio-économique se reflète dans ses 63 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 675 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (76,64%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, dont 17,79% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, 42,67% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 677,45 euros, pèse sur une ville qui ambitionne un avenir prospère. Thiaucourt-Regniéville manifeste la vitalité et l'authenticité d'un pays en transition.

09:32 - Les premiers chiffres de la participation attendus ce midi : quelle situation à Thiaucourt-Regniéville ?

Au fil des dernières années, les 1 123 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Pendant les européennes de début juin, 52,37% des personnes en âge de voter à Thiaucourt-Regniéville avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 50,88% en 2019. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 59,28% au premier tour et seulement 62,68% au second tour. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention aux législatives 2022 représentait 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour, plus qu'en 2017.