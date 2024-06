Résultat des législatives à Tollevast : l'élection 2024 en direct

15:36 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Tollevast lors de l'élection présidentielle

C'est probablement l'élection du chef de l'Etat qui nous en apprend le plus sur les préférences des habitants d'une commune. Tollevast avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 22,02%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, conforté par 30,96% des votes. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 19,15% et 5,32% des suffrages. Et Marine Le Pen n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour, avec 39,41% contre 60,59%.