Résultat des législatives 2024 à Brix (50700) – 2e tour [PUBLIE]

21:12 - Sur quel candidat vont se rabattre les supporters de la Nupes à Brix ? Avec plus de 28% des suffrages au niveau de la France à l'issue du 1er tour des élections la semaine dernière, le Front populaire a fait mieux que la Nupes. Un score qui pourrait le placer en position de concurrencer le RN ce soir. Lors du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Brix, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 19,33% des votes dans la localité. Un score néanmoins en baisse de -3 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - L'extrême droite n'a pas séduit plus d'électeurs à Brix ces 2 dernières années La fraction d'électeurs de la formation de Jordan Bardella ce soir sera la clé du scrutin localement pour cette législative. Alors qu'on a observé environ 15 points de plus pour le RN sur la France entière, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Brix semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le mouvement n'a en effet pas gagné d'électeurs dans les bureaux de vote sur place. Confirmation à venir ?

20:29 - Le résultat d'Ensemble de nouveau déterminant au second tour Il s'agit désormais de déterminer si la tendance au second tour sera similaire à celle de 2022 ou différente. Les législatives il y a deux ans à Brix bénéficieront également, au premier tour, aux candidats La République en Marche qui obtiendront 41,04% des voix dans la commune, qui faisait déjà partie de la 3ème circonscription de la Manche. Brix choisira d'ailleurs Stéphane Travert au second tour, finalement en tête localement avec 59,10%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 40,90%.

20:05 - Les premiers chiffres des législatives sont-ils révélateurs du second tour à Brix ? Avec 35,82% des suffrages, Stéphane Travert (Majorité présidentielle) a pris la pôle position à Brix, dimanche 30 juin 2024 pour le 1er tour des législatives. Un premier pointage qui lui a permis d'arriver devant Pierre Giry (Union de l'extrême droite) et Gaëlle Verove (Nouveau Front populaire) avec respectivement 33,44% et 19,33% des votants. C'est en revanche Pierre Giry qui arrivait en première place, concernant le vote de la circonscription dans son ensemble, avec cette fois 33,89% devant Stéphane Travert avec 33,24% et Gaëlle Verove avec 20,01%.

19:21 - Participation : quelle différence avec les européennes à Brix ? À l'heure des résultats, que retenir de l'abstention de cette ville lors des scrutins électoraux antérieurs ? À Brix, le pourcentage d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 a été de 28,64%, inférieur de 21 points à celui des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, pendant le précédent scrutin européen, parmi les 1 833 personnes en âge de voter à Brix, 49,86% avaient en effet boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 52,04% pour les européennes de 2019. En proportion, à l'échelle nationale, l'abstention aux élections européennes 2024 représentait 48,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - Une baisse de l'abstention peut-elle influencer le résultat au deuxième tour à Brix ? Qu'en est-il de l'abstention ce 7 juillet 2024, lors des législatives à Brix ? L'abstention était de 28,64% à Brix lors du premier tour des législatives 2024. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,56% au premier tour et 54,73% au deuxième tour. Il y a deux ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 23,4% au niveau de la localité. L'abstention était de 21,57% au second tour. La perte de confiance dans les partis traditionnels pourrait avoir un impact sur les décisions que prendront les citoyens de Brix.

17:29 - L'avenir de la France se dessine aussi à Brix Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Brix montrent des tendances claires qui pourraient affecter le résultat des élections législatives. Dans la commune, 18,4% des résidents sont des enfants, et 7,53% ont plus de 75 ans. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (88,43%) montre l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 862 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,70%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,64%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Brix mettent en avant une diversité de qualifications, avec 25,12% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.