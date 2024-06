En direct

19:50 - Le résultat de la gauche unie aux dernières élections à Torigny-les-Villes à la loupe Alors que la Nupes avait marqué les dernières élections législatives, mais a disparu aujourd'hui, c'est le Nouveau Front populaire qui s'avance cette fois. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche dans les isoloirs. Au moment des élections européennes, Raphaël Glucksmann a atteint 10,22% à Torigny-les-Villes. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry, celle de l'EELV Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. Soit une somme tournant autour des 18% sur place. Au cours du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 16,11% des suffrages dans la commune.

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a grappillé 8 points à Torigny-les-Villes Difficile de tirer des conclusions de cette combinaison hétéroclite de chiffres. Mais quelques grandes directions se dégagent… Alors qu'au niveau de la France, les résultats de Jordan Bardella ont affiché plus de 30% des voix au scrutin européen de 2024, soit environ huit points de plus qu'aux dernières européennes, la tendance locale apparaît décuplée. Le parti frontiste a en effet déjà glané 8 points ici entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN termine à près de 27% ou plus à Torigny-les-Villes ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une percée du RN aussi à Torigny-les-Villes le 9 juin ? Les résultats de ces législatives seront certainement plus proches du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella, a fini première des européennes à Torigny-les-Villes. Le mouvement a séduit 38,66% des voix, soit 590 voix dans la ville, face à Valérie Hayer à 16,78% et Raphaël Glucksmann à 10,22%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Torigny-les-Villes au premier tour de l'élection présidentielle L'inclinaison des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus dans l'équilibre établi lors de la présidentielle. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Torigny-les-Villes lors du premier tour de la présidentielle avec 33,11%, devant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 29,51%. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 14,06% et 5,11% des voix. Et la candidate du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 44,72% contre 55,28%.

12:32 - À Torigny-les-Villes, les résultats des dernières législatives aussi valables aujourd'hui ? Le poids des bulletins dans l'urne pour la formation politique de Jordan Bardella ce soir va être le déterminant au niveau local pour ces élections législatives. Il y a deux ans, lors des législatives à Torigny-les-Villes, le RN terminait à la deuxième place sur le podium, 19,05% des électeurs ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 44,66% pour Philippe Gosselin (Les Républicains) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Les Républicains (72,06%). Philippe Gosselin s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Torigny-les-Villes aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux À Torigny-les-Villes, les données démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent influencer les législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 9,66% peut avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs en matière de directives sur l'emploi. Avec 45,2% de population active et une densité de population de 1445 habitants par km², ces chiffres pourraient présager une implication électorale plus forte. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (22,94%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 1 631 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,01%) révèle des impératifs d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (8,36%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Torigny-les-Villes mettent en avant une diversité de qualifications, avec 14,37% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

09:32 - C'est le moment de voter à Torigny-les-Villes pour les législatives À Torigny-les-Villes, l'une des clés de ces élections législatives 2024 sera indéniablement l'étendue de l'abstention. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 49,88% au premier tour et seulement 47,66% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Torigny-les-Villes pour les législatives 2024 ? En proportion, au niveau de la France, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, sur les 3 254 personnes en âge de voter au sein de la ville, 75,54% étaient allées voter. Le taux de participation était de 78,49% au deuxième tour, soit 2 554 personnes.