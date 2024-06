Résultat des législatives à Toul : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - La gauche avec le RN et Ensemble dans un mouchoir de poche à Toul pour ces législatives ? La Nupes étant terminée, à quel parti vont s'attacher ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Combien en récupérera le Front populaire ? La réponse est complexe. La liste emmenée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS avait atteint 12% à Toul le 9 juin. Mais on peut en revanche évaluer un résultat de 26% pour la gauche pour ce premier tour dans la localité, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à renforcer avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (9,36%), de Marie Toussaint (3,32%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (2,12%). La Nupes était absente par ailleurs aux législatives il y a deux ans à Toul. Mais c'est bien un binôme de gauche, étiqueté Divers gauche, qui s'y imposait au premier tour, avec 45,99% des votes. Et c'est encore la gauche qui l'emportait au second tour.

18:42 - Quelle performance pour le Rassemblement national lors des législatives à Toul ? Difficile d'y voir clair dans cet ensemble hétéroclite de données. Mais des tendances émergent… La progression du RN semble déjà solide à Toul entre le score de Jordan Bardella en 2019 (31,03%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (37,99%), de l'ordre de 6 points. Mais l'évolution se profile comme plus importante encore aux législatives 2024, les sondages donnant plutôt au RN une progression de quinze points comparé aux élections de 2022 dans l'ensemble du pays, bien plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 32% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Un avantage de Bardella à Toul le 9 juin Le score de celui ou celle qui a gagné les dernières élections le 9 juin reste sans doute plus ancré encore dans les têtes. Le score de la liste RN, avec Jordan Bardella comme chef de file aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Toul, avec 37,99%. L'extrême droite a alors devancé Valérie Hayer à 12,26% et Raphaël Glucksmann à 12%.

14:32 - Toul avait voté Le Pen lors de l'élection présidentielle C'est sans doute l'élection du chef de l'Etat qui est l'élément le plus parlant sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait énormément séduit à Toul au cours de la présidentielle 2022 avec un score de 29,76% des suffrages dès le premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 25,1% et 20,03% des voix. Éric Zemmour héritait de la quatrième place avec 8,19% des voix. Avec 49,37%, la patronne du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,63%.

12:32 - Les chiffres de la dernière législative ont-ils du sens pour l'élection de 2024 à Toul ? Au niveau local comme au niveau national, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella lors de ces législatives2024 sera très instructif. Aux législatives en 2022 à Toul, le RN terminait à la deuxième place, 24,17% des votants ayant choisi son binôme, contre 45,99% pour Dominique Potier (Divers gauche) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Divers gauche (66,32%). Dominique Potier remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Les données démographiques de Toul révèlent les tendances électorales Comment les habitants de Toul peuvent-ils affecter le résultat des législatives ? Avec une densité de population de 523 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 16,41%, le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Un revenu moyen par foyer fiscal de 21 703 euros par an peut être symptomatique de difficultés économiques locales. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 7,52% et d'une population immigrée de 10,05% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'instruction à Toul mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,07% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

09:32 - Les législatives démarrent à Toul : quel sera le taux de participation ? À Toul (54200), l'un des critères déterminants de ce scrutin législatif sera le taux d'abstention. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 58,29% au premier tour. Au second tour, 61,12% des citoyens ne se sont pas déplacés. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée en juin 2022. Elle s'élevait à 18,43% à 12 h et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour. En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, 30,8% des personnes aptes à voter dans l'agglomération avaient boudé les urnes. L'abstention était de 30,41% au second tour.