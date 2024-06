Résultat des législatives à Tourville-sur-Arques : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - 42,37% pour la liste Bardella à Tourville-sur-Arques au début du mois Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler également indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant marquant. Le 9 juin en effet, à Tourville-sur-Arques, la liste du RN, dirigée par Jordan Bardella, a battu les autres listes, glanant 42,37% des votes face à Valérie Hayer à 15,08% et Raphaël Glucksmann à 9,54%.

14:32 - Tourville-sur-Arques avait voté Macron lors de l'élection présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Tourville-sur-Arques lors du premier tour de la présidentielle avec 32,45%, devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 32,45%. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 15,09% et 4,15% des suffrages. Et la cheffe du RN n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour, avec 46,68% contre 53,32%.

12:32 - À Tourville-sur-Arques, les résultats des dernières législatives aussi valables aujourd'hui ? Le nombre de votes en faveur de Jordan Bardella au premier tour sera un enseignement majeur pour cette législative 2024 localement, comme au niveau national. Au premier tour des législatives 2022, Tourville-sur-Arques, couverte par la 6ème circonscription de la Seine-Maritime, verra le binôme estampillé Nouvelle union populaire écologique et sociale s'imposer avec 38,72%, alors que le RN sera distancé à 21,99%. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore Sébastien Jumel (Nupes) au sommet localement.

11:02 - Démographie et politique à Tourville-sur-Arques, un lien étroit Dans la commune de Tourville-sur-Arques, les habitants exercent-ils une influence sur les résultats des législatives ? La pyramide démographique peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans le village, 29% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 27,75% de 60 ans et plus. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (12,38%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 553 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,33%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en CDD (7,28%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Tourville-sur-Arques mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 25,82% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

09:32 - La mobilisation des habitants aux législatives à Tourville-sur-Arques À Tourville-sur-Arques, l'une des clés des élections législatives sera à n'en pas douter l'ampleur de l'abstention. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 45,19% au premier tour. Au second tour, 51,48% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 19,66% dans la ville. Le taux d'abstention était de 19,6% au deuxième tour. La volonté de changement des habitants est de nature à impacter le pourcentage de participation à Tourville-sur-Arques.