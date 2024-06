Résultat des législatives à Trélazé : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Sur quel candidat vont converger les électeurs de la Nupes à Trélazé ? L'autre incertitude qui accompagne ces législatives est celle du vote de gauche après l'arrivée du Nouveau Front populaire, un an après la disparition de la Nupes. La liste Glucksmann, soutenue par le PS, avait atteint 18,07% à Trélazé le 9 juin. Mais on peut en revanche évaluer un score de 44% pour la gauche pour ces législatives dans la localité, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à rehausser avec celles de la LFI Manon Aubry (14,02%), de l'écologiste Marie Toussaint (8,59%) et enfin de Léon Deffontaine (4,12%). Lors du premier tour des élections des députés à Trélazé, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 36,99% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part votera pour le Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et annoncé comme très proche de la majorité dans les enquêtes d'opinion ?

18:42 - Le Rassemblement national en embuscade à Trélazé avant les législatives Que retenir de cet ensemble hétéroclite de scores ? La progression du RN est déjà forte à Trélazé entre le score de Jordan Bardella en 2019 (16,69%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (23,42%), de l'ordre de 7 points. Mais celle-ci s'annonce plus importante encore aux législatives 2024, les sondeurs offrant plutôt au RN un score de 30 à 35% dans l'ensemble du pays, bien plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à environ 20% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Un RN au sommet aussi à Trélazé le 9 juin dernier ? Revenir quelques semaines en arrière peut sembler plus logique encore, au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin. Car le constat qui s'est imposé lors des élections il y a quelques jours résonne encore dans les têtes. C'est en effet la liste d'extrême droite de Jordan Bardella qui a dominé les européennes il y a trois semaines à Trélazé, avec 23,42% des électeurs devant la liste portée par Raphaël Glucksmann avec 18,07%, elle-même suivie par la liste de Manon Aubry avec 14,02%.

14:32 - 28,84% pour Emmanuel Macron lors de la dernière présidentielle à Trélazé La typologie politique des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus dans les choix faits lors de l'élection de celui qui va présider la France. Ce sont Emmanuel Macron avec 28,84% et Jean-Luc Mélenchon avec 27,57% qui avaient fini en tête du premier tour de l'élection du président de la République à Trélazé. Marine Le Pen n'affichait pour sa part que 18,4%. C'est finalement un certain Emmanuel Macron qui finira victorieux à 67,66% contre 32,34% pour Le Pen au deuxième round dans la localité.

12:32 - À Trélazé, les résultats des dernières législatives toujours aussi parlants aujourd'hui ? Regarder dans le rétro pour décortiquer le plus récent scrutin législatif fait sens au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Lors des législatives 2022, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la commune de Trélazé, cumulant 13,65% des voix sur place, contre 36,99% pour Caroline Bessat (Nouvelle union populaire écologique et sociale). Bis repetita au second tour, le parti voyant également le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale remporter le scrutin.

11:02 - Trélazé : démographie, élections et perspectives d'avenir Comment les habitants de Trélazé peuvent-ils affecter les résultats des élections législatives ? La pyramide des âges peut avoir un effet sur les orientations des mesures en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la ville, 38% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 7,18% de 75 ans et plus. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (80,97%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des 4 862 votants. Le nombre de familles monoparentales (15,56%) révèle des besoins de soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (10,54%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Trélazé mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,44% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

09:32 - Législatives passées à Trélazé : état des lieuxde la participation À Trélazé (49800), la participation sera sans aucun doute l'une des grandes inconnues de ces législatives. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52,64% au premier tour et seulement 53,13% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections législatives à Trélazé ? Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 25,31% au sein de la commune, à comparer avec un taux d'abstention de 22,74% au premier tour. Les populations des grandes et moyennes communes se déplacent la plupart du temps moins que dans les petites, cet état de fait peut-il s'aggraver pour les législatives ?