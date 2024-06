Résultat des législatives à Valenciennes : les tendances clés du 1er tour

16:52 - Avantage Emmanuel Macron à Valenciennes au premier tour de la dernière présidentielle

C'est sans doute l'élection du président de la République qui est l'indice le plus révélateur concernant l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 24.9% contre 28.95% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 22.1% et 6.98% des suffrages. Et la candidate du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 42.31% contre 57.69%.