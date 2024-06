En direct

19:47 - À Valergues, que vont choisir les supporters de la gauche ? La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces législatives, avec une inconnue : le parti pris de ceux qui avaient opté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui manque encore d'une figure tutélaire, a des chances d'en attirer une part. La liste portée par Raphaël Glucksmann avait obtenu 12,12% à Valergues le 9 juin. Reste que dans la cité, il faudra aussi tenir compte des 6,55% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 2,88% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,98% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit un total tournant autour des 22% sur place. Le jour du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 20,22% des suffrages dans la localité.

18:42 - Le Rassemblement national a fortement progressé à Valergues en 5 ans Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'à l'échelle du pays, les résultats du RN ont affiché plus de 31% des voix aux élections européennes de 2024, soit environ 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la dynamique locale semble encore plus forte. Le mouvement frontiste a en effet déjà engrangé 10 points ici entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN termine à près de 38% voire plus à Valergues ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 43% pour Jordan Bardella à Valergues le 9 juin dernier Le verdict des élections il y a quelques semaines est majeur. Consulter des résultats aussi récents apparaît donc comme d'autant plus évident au moment d'observer le scrutin de ce 30 juin. C'est en effet la liste RN dirigée par Jordan Bardella qui a terminé en tête des élections européennes il y a trois semaines à Valergues, avec 43% des suffrages (433 voix) devant celle de Raphaël Glucksmann avec 12,12%, elle-même suivie par la liste de Valérie Hayer avec 11,32%.

14:32 - Qui a remporté l'élection présidentielle il y a deux ans à Valergues ? L'inclinaison des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus dans le choix fait lors de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen a particulièrement frappé les esprits à Valergues à l'issue de la dernière présidentielle avec pas moins de 30,84% dès le 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 24,6% et 18,58% des voix. Éric Zemmour ne récoltait qu'une médaille en chocolat avec 8,74% des voix pour sa part. Marine Le Pen l'avait aussi emporté au 2e tour avec 53,51%.

12:32 - Quel verdict à Valergues pour le Rassemblement national aux élections législatives ? La part des électeurs du RN sera un enseignement majeur pour cette législative 2024 au niveau local, comme au niveau national. Le RN arrivait en première position à Valergues lors des élections du Parlement il y a deux ans. Dans la commune, qui votait pour la 9ème circonscription de l'Hérault, c'est Frédéric Bort qui arrivait en tête au premier tour avec 30,15%. Patrick Vignal (Ensemble !) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 58,57%.

11:02 - Élections à Valergues : l'impact des caractéristiques démographiques Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Valergues comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 2 107 habitants, cette ville possède une certaine vitalité démographique. L'existence de 188 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (8,41%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, comprenant une proportion de 34,71% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 12,08%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2433,72 €/mois. À Valergues, les problématiques locales, tels que le travail, l'écologie et l'intégration, se joignent aux défis français.

09:32 - Election à Valergues : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Comment votent ordinairement les citoyens de cette ville ? Il y a quelques semaines, à l'occasion des précédentes élections européennes, 57,49% des personnes aptes à participer à une élection à Valergues s'étaient rendues aux urnes, à comparer avec un taux de participation de 52,98% lors des européennes de 2019. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 47,74% au premier tour et seulement 45,19% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections législatives 2024 à Valergues ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle représentait 18,4% à 12 heures et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour.