Résultat des législatives à Vannes : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Sur quel candidat vont se porter les voix de la Nupes dissoute à Vannes ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, que deviendront ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Combien en récupérera le Front populaire ? La réponse est complexe. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des législatives en 2022, à Vannes, le binôme Nupes avait en effet réuni 25,96% des votes dans la localité. Une performance à mettre en perspective avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Aux élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann s'est arrogée 19,78% à Vannes. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de la liste insoumise de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. Soit une somme de 34% sur place.

18:42 - Rassemblement national : quel score aux législatives à Vannes ? Que conclure de cette combinaison de scores ? La progression du RN est déjà forte à Vannes entre le score de Jordan Bardella en 2019 (13,42%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (18,62%), de l'ordre de 5 points. Mais l'ascension se profile comme plus importante encore aux législatives 2024, les sondages offrant plutôt au RN une progression d'environ 15 points comparé aux législatives 2022 dans l'ensemble du pays, bien plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 17% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Vannes à contre-courant lors des européennes 2024 Il y a eu un autre rendez-vous électoral très récemment dont les résultats sont aussi à analyser de près. Un véritable raz de marée… Même si ce séisme n'a pas frappé toutes les communes ! Le podium des dernières européennes à Vannes, en effet, était composé de la liste de Valérie Hayer avec 21,47% des bulletins, devançant la liste de Raphaël Glucksmann avec 19,78% et Jordan Bardella avec 18,62%.

14:32 - Vannes avait voté Macron au premier tour de l'élection présidentielle C'est certainement le choix de celui qui va présider la France qui en dit le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Il faut noter que le RN avait réalisé au premier tour un meilleur résultat aux législatives dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection suprême, puisqu'elle avait accumulé 13,13% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 36,84%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 18,23% et Marine Le Pen avec 13,13%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 27,38% contre 72,62%).

12:32 - Le résultat des macronistes déjà déterminant ce soir Jeter un œil sur le scrutin législatif le plus récent semble une évidence au moment du rendez-vous politique du jour. Le RN ne convainquait pas à Vannes il y a deux ans, lors des élections législatives, avec 9% au premier tour, contre 33,34% pour Anne Le Hénanff (Ensemble !), Vannes votant pour la 1ère circonscription du Morbihan. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents étiquetés LREM avec 40,85% contre 59,15% pour les vainqueurs. Anne Le Hénanff conservait donc son avance sur place.

11:02 - Les enjeux locaux de Vannes : tour d'horizon démographique Quelle influence la population de Vannes exerce-t-elle sur le résultat des législatives ? Avec 34% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 14,48%, les jeunes et les personnes sans emploi représentent des groupes démographiques essentiels. De plus, le taux de ménages propriétaires (45,26%) met en exergue l'importance des questions concernant l'habitat et l'urbanisation. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (68,34%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 20 396 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (18,85%) révèle la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (14,76%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Le taux d'étudiants, de 8,04% à Vannes, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Vannes pour les législatives Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors du premier tour des élections législatives à Vannes (56000) ? Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 51,71% au premier tour et seulement 50,7% au second tour. Pour rappel, à l'échelle nationale, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 48% au premier tour et seulement 46% au second tour, moins qu'en 2017. Il y a deux ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 76,29% dans l'agglomération. Le taux de participation était de 74,14% au second tour, soit 29 119 personnes.