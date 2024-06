Résultat des législatives à Varennes-Changy : l'élection 2024 en direct

Le choix du locataire de l'Elysée est probablement la principale clé pour estimer une tendance politique locale. Marine Le Pen avait fini en tête avec 43,26% au 1er tour de l'élection du président de la République de 2022 à Varennes-Changy. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,7% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 11,35%. Éric Zemmour héritait de la quatrième place avec 5,28% des suffrages pour sa part. La patronne du RN s'imposait ensuite au second round dans la commune avec 60,48%, devant Emmanuel Macron à 39,52%.

11:02 - Varennes-Changy et législatives : démographie, économie et choix électoraux

Quel portrait faire de Varennes-Changy, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec une population de 1 484 habitants répartis dans 907 logements, cette commune présente une densité de 50 hab par km². Ses 93 entreprises démontrent une économie prospère. Dans la commune, 18,1% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 29,09% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures, notamment en matière d'instruction et de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 35,37% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Au sein de cette diversité sociale, près de 48,33% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 650,32 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Pour finir, Varennes-Changy incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.