Résultat des législatives à Varzy : l'élection 2024 en direct

L'inclinaison des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus dans les résultats de l'élection du locataire de l'Elysée. Marine Le Pen avait fini en tête avec 33,59% au 1er tour de l'élection du locataire de l'Elysée de 2022 à Varzy. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,14% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,55%. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec seulement 7,29% des voix. Marine Le Pen s'imposait finalement au deuxième round dans la ville avec 58,04%, devant Emmanuel Macron à 41,96%.

11:02 - Le poids démographique et économique de Varzy aux élections législatives

Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections législatives à Varzy comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 1 057 habitants répartis dans 873 logements, ce village présente une densité de 29 hab/km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 91 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 748 foyers fiscaux. Dans le village, 12,16% des résidents sont des enfants, et 15,1% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités des directives, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 32,14% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, 26,42% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 821,11 euros, pèse sur une commune qui aspire à plus de prospérité. À Varzy, les problématiques locales, tels que l'emploi, l'instruction et l'inflation, se mêlent aux défis français.