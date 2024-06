Résultat des législatives à Vaugrigneuse : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - Une performance du RN dans la moyenne à Vaugrigneuse le 9 juin On ne peut négliger le scrutin qui s'est tenu il y a une poignée de semaines. 30,86% des suffrages se sont en effet dirigés vers le RN de Jordan Bardella début juin, aux élections du Parlement européen à Vaugrigneuse, devant Valérie Hayer à 15,06% et Raphaël Glucksmann à 13,38%. Le mouvement d'extrême droite s'est imposé avec 166 habitants de Vaugrigneuse passés par les bureaux de vote.

14:32 - Vaugrigneuse avait voté Macron lors de la dernière présidentielle L'élection à la présidence de la République est certainement la référence pour estimer une préférence politique locale. Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 24,61% contre 29,74% pour Emmanuel Macron. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 15,39% et 7,37% des voix. Et la patronne du RN ne rattrapait pas le président sortant au second tour, avec 42,51% contre 57,49%.

12:32 - Quel score à Vaugrigneuse pour Ensemble aux législatives 2024 ? Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat de Jordan Bardella à ces élections législatives2024 sera très commenté. Au moment de fournir ou non des députés à la France il y a deux ans, le RN trébuchait au premier tour dans la ville de Vaugrigneuse, grappillant 22,64% des votes sur place, contre 29,92% pour Marie-Pierre Rixain (LREM). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents estampillés Ensemble ! - Majorité présidentielle (54,00% contre 46,00% pour le RN). Marie-Pierre Rixain remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Vaugrigneuse et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux Dans la ville de Vaugrigneuse, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des élections législatives. Avec 34% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 5,56%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des groupes démographiques essentiels. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (78,15%) met en exergue le poids des thématiques concernant le logement et l'aménagement du territoire. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 26,95%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. Le nombre de familles monoparentales (11,25%) met en lumière des besoins de soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,48%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (42,12%), témoigne d'une population instruite à Vaugrigneuse, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, de culture et d'entrepreneuriat.

09:32 - Participation à Vaugrigneuse : quelles perspectives pour les législatives ? Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il est indispensable d'étudier les résultats des précédents scrutins électoraux. Lors des européennes de début juin, 945 inscrits sur les listes électorales de Vaugrigneuse (Essonne) avaient pris part au scrutin (soit 58,2%), à comparer avec un taux de participation de 54,51% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 55,81% au premier tour. Au second tour, 53,87% des votants ont exercé leur droit de vote. Pour mémoire, au niveau du pays, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 48% au premier tour et seulement 46% au second tour, c’était moins qu’en 2017.