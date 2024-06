En direct

19:37 - Le Nouveau Front populaire pourrait se situer entre 30% et 32% à Vauvenargues à l'issue de ce premier tour La Nupes, qui a déjà explosé, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque aller directement vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche lors des élections de 2024 ? La liste Glucksmann avait atteint 17,56% à Vauvenargues le 9 juin. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche ce 30 juin, puisque la coalition relookée peut théoriquement atteindre 32% cette fois, en faisant la somme des suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La réserve de voix semble conséquente : lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Vauvenargues, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 30,8% des votes dans la localité. Un score à mettre en perspective enfin avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Le Rassemblement national en chiffres à Vauvenargues avant les législatives Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. La progression du RN se montre déjà forte à Vauvenargues entre le score de Jordan Bardella en 2019 (18,66%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (22,33%), de l'ordre de 4 points. Mais l'évolution se profile comme plus importante encore aux législatives 2024, les études sondagières donnant plutôt au RN une progression d'environ 15 points par rapport aux législatives 2022 en France, loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 20% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - 22,33% pour le Rassemblement national à Vauvenargues le 9 juin dernier Se pencher sur la dernière expérience électorale semble aussi avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. C'est en effet la liste d'extrême droite présentée par Bardella qui a fini première des européennes 2024 à Vauvenargues, avec 22,33% des bulletins valides, soit 117 voix, devant la liste dirigée par Raphaël Glucksmann avec 17,56%, qui avait elle-même devancé Valérie Hayer avec 17,37%.

14:32 - 29,67% pour Emmanuel Macron au premier tour de la dernière présidentielle à Vauvenargues L'élection présidentielle est probablement la principale clé pour jauger une tendance politique locale. Avec 16,43%, c'est un trop faible score qu'avait fait Marine Le Pen à Vauvenargues au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. La cheffe du Rassemblement national était surclassée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 29,67% et 21,85% des suffrages. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 65,25% devant Marine Le Pen (34,75%).

12:32 - Quel avait été le résultat des législatives il y a deux ans à Vauvenargues ? Lors des dernières législatives, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la commune de Vauvenargues, grattant 12,45% des suffrages sur place, contre 30,80% pour Hélène Le Cacheux (Nupes). Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la première place aux concurrents étiquetés Ensemble ! (52,93% contre 47,07% pour le RN). Mais c'est Anne-Laurence Petel (Ensemble !) qui l'emportait cette fois.

11:02 - Analyse démographique des élections législatives à Vauvenargues Quelle influence les électeurs de Vauvenargues exercent-ils sur les résultats des élections législatives ? Avec une densité de population de 18 hab par km² et un taux de chômage de 10,2%, le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 33,48%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. Le nombre de familles monoparentales (8,86%) révèle des besoins de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (9,87%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (48,85%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Vauvenargues, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

09:32 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : quelle situation à Vauvenargues ? Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des élections législatives à Vauvenargues (13126) ? En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, 80,23% des électeurs inscrits dans la ville avaient participé au vote, contre un taux de participation de 79,37% au deuxième tour, soit 627 personnes. En proportion, dans la ville, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 59,95% au premier tour. Au deuxième tour, 57,93% des votants ont exercé leur droit de vote. L'inflation dans le pays qui alourdit le budget des foyers français, combinée avec les inquiétudes liées au conflit armé entre la Russie et l'Ukraine, pourraient potentiellement faire augmenter le taux de participation à Vauvenargues.