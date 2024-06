Résultat des législatives à Vaux-en-Beaujolais : l'élection 2024 en direct

Se retourner sur le tout dernier test électoral semble d'autant plus pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant marquant. 42,04% des voix se sont en effet portées vers le RN de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen à Vaux-en-Beaujolais, face à Valérie Hayer à 11,89% et Raphaël Glucksmann à 9,98%. Le RN réunissait ainsi 198 habitants de Vaux-en-Beaujolais passés par les isoloirs.

L'élection présidentielle est certainement la référence pour évaluer une tendance politique locale. La ville de Vaux-en-Beaujolais avait plébiscité Marine Le Pen à l'issue de l'élection suprême 2022. La patronne du parti d'extrême droite prenait une avance notable avec 27,5% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 27,06% et 16,18% des voix. La quatrième place était pour Éric Zemmour, avec 9,85% des suffrages. Avec 47,11%, la cheffe du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 52,89%.

Comment ont voté les habitants de cette localité lors des consultations démocratiques passées ? Pendant les précédentes européennes, sur les 890 inscrits sur les listes électorales à Vaux-en-Beaujolais, 53,26% avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 48,87% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la localité, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 45,66% au premier tour et seulement 39,38% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Vaux-en-Beaujolais ? Pour mémoire, à l'échelle nationale, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 48% au premier tour et seulement 46% au second tour.