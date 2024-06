Résultat des législatives à Verdalle : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Le RN à son niveau national à Verdalle aux européennes Revenir quelques semaines en arrière apparaît aussi comme évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on rentre dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella, s'est arrogée les élections européennes à Verdalle. Ladite liste a séduit 32,32% des votes, soit 127 voix, devant Raphaël Glucksmann à 17,81% et Valérie Hayer à 12,47%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Verdalle lors de la dernière présidentielle C'est sans doute l'élection du président de la République qui est le meilleur indice sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Elément saillant : le RN avait affiché au premier tour un pourcentage plus fort aux législatives à Verdalle que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat. La candidate avait accumulé 20,91% au 1er tour dans la ville. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 22,32%, suivi donc de Marine Le Pen avec 20,91% et Jean-Luc Mélenchon avec 19,16%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 46,35% contre 53,65%).

12:32 - Ensemble s'en sortait bien au premier tour des législatives il y a deux ans à Verdalle Lors des dernières législatives, le RN ratait la marche au premier tour dans la ville de Verdalle, récoltant 22,75% des votes sur place, contre 23,88% pour Jean Terlier (Ensemble !). Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la victoire locale aux concurrents estampillés Nouvelle union populaire écologique et sociale (53,62% contre 46,38% pour le RN). Mais c'est Julien Lassalle (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui arrivait premier au finish cette fois.

11:02 - Verdalle : législatives et dynamiques démographiques Dans la commune de Verdalle, les habitants auront-ils un impact sur les résultats des élections législatives ? Dans le bourg, 16,26% des résidents sont des enfants, et 27,39% ont 60 ans et plus. La répartition démographique pourrait agir sur les orientations des mesures en matière d'éducation et de santé. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (15,91%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 369 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (7,14%) met en lumière des besoins de soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,19%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Verdalle mettent en relief une diversité de qualifications, avec 32,53% des habitants non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - Les prévisions de la participation aux législatives à Verdalle Pour se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il faut analyser les résultats des dernières consultations politiques. A l'occasion des dernières élections européennes, 43,57% des inscrits sur les listes électorales de Verdalle avaient déserté les urnes, contre une abstention de 39,77% en 2019. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 48,89% au premier tour. Au second tour, 47,09% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel niveau atteindra l'abstention à Verdalle pour les élections législatives ? Lors du premier tour de l'élection présidentielle, 18,55% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 20,08% au second tour.