L'union de gauche aux dernières législatives ayant explosé en vol, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire ? La manne semble importante : lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Vernantes, le binôme Nupes avait en effet glané 20,33% des votes dans la localité. Une percée à compléter avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Lors des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 9,35% à Vernantes. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI de Manon Aubry (5,64%), ainsi que de ceux de l'EELV Marie Toussaint (6,53%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (2,82%) le 9 juin. En d'autres termes, un cumul de 22% sur place.

18:42 - La forte évolution du RN à Vernantes

Difficile d'avoir les idées claires après cette combinaison hétéroclite de scores. Mais des pistes émergent… Alors qu'au niveau national, les résultats du RN ont atteint plus de 31% des suffrages aux élections européennes de 2024, soit huit points de plus qu'en 2019, la dynamique locale apparaît bien plus puissante. Le mouvement a en effet déjà progressé de 9 points sur place entre 2019 et 2024. Il est donc possible que le RN arrive à près de 31% ou plus à Vernantes ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.