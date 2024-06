Résultat des législatives à Vernoil-le-Fourrier : l'élection 2024 en direct

15:36 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Vernoil-le-Fourrier lors de la dernière présidentielle

C'est certainement la présidentielle qui est l'indicateur le plus précis sur le bord politique des habitants d'une commune. La communauté des électeurs de Vernoil-le-Fourrier avait plébiscité Marine Le Pen lors de la présidentielle de 2022 puisque la candidate du RN terminait avec 34,75% au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 25,64% et 13,96% des voix. Valérie Pécresse héritait de la quatrième place avec seulement 5,92% des suffrages pour sa part. Pour le second tour de l'élection, c'est encore la cheffe de l'ancien FN qui gagnait à Vernoil-le-Fourrier avec 50,86%, devant Emmanuel Macron à 49,14%.