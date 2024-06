Résultat des législatives à Vézelise : l'élection 2024 en direct

La communauté des électeurs de Vézelise avait donné un gros avantage à Marine Le Pen lors du scrutin présidentiel de 2022 puisque la cheffe de file du Rassemblement national prenait une avance notable avec 30,9% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 28,73% et 17,08% des voix. Éric Zemmour devait se contenter de la quatrième place avec 6,37% des suffrages. La patronne du RN s'imposait finalement au 2e round dans la commune avec 50,08%, devant Emmanuel Macron à 49,92%.

11:02 - Comment la composition démographique de Vézelise façonne les résultats électoraux ?

Dans la commune de Vézelise, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des législatives. Avec une densité de population de 267 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,82%, les questions liées au chômage et au logement sont des sujets prédominants. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (34,83%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 393 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (19,74%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,41%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Vézelise mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 32,64% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.