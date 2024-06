En direct

19:47 - Un résultat aux législatives entre 28% et 30% à Vézénobres pour le Nouveau Front populaire ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections législatives, puisqu'on attend la décision de ceux qui avaient opté pour la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, reste une inconnue. Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Vézénobres, le binôme Nupes avait en effet obtenu 28,95% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et donné dans un combat serré avec la majorité présidentielle dans les intentions de vote ? La liste PS-Place publique dirigée par Glucksmann a plus récemment glané 15,09% à Vézénobres le 9 juin. Mais ce sont 30% que peut en revanche viser la gauche cette fois, la part de voix du leader Place Publique étant à renforcer avec celles de l'insoumise Manon Aubry (6,01%), de Marie Toussaint (5,31%) et enfin de Léon Deffontaine (4,13%).

18:42 - 9 points arrachés en 5 ans par le RN à Vézénobres Que retenir de l'ensemble de ces scores ? L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 9 points à Vézénobres entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir avancé plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. Avec une projection sommaire, on peut donc déduire que le RN sera à près de 30% voire plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Début juin, la piqure de rappel du Rassemblement national à Vézénobres Ce fragile équilibre n'est plus forcément valable aujourd'hui. 37,03% des suffrages sont en effet tombés vers la liste du RN de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux européennes à Vézénobres, devant Raphaël Glucksmann à 15,09% et Valérie Hayer à 12,26%. Le mouvement nationaliste a attiré ainsi 314 électeurs de Vézénobres.

14:32 - Le résultat de la dernière présidentielle, un marqueur aussi à Vézénobres Le scrutin présidentiel est certainement la meilleure loupe pour jauger une préférence politique locale. Marine Le Pen avait marqué des points à Vézénobres au cours de la dernière élection présidentielle 2022 avec pas moins de 25,91% des voix dès le 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 22,97% et 20,84% des voix. La quatrième place était pour Éric Zemmour, avec 10,24% des suffrages pour sa part. Marine Le Pen l'avait aussi emporté au deuxième tour avec 51,86%.

12:32 - Que montrent les tendances des législatives 2022 pour Vézénobres ? Le résultat du RN sera très observé à l'échelle locale pour ces législatives 2024. Au moment de fournir ou non une majorité à la France il y a deux ans, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la commune de Vézénobres, grappillant 22,8% des votes sur place, contre 28,95% pour Arnaud Bord (Nupes). Etrangement, le parti lepéniste arrivera finalement à finir devant lors de ces législatives, avec 53,26%, contre 46,74% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV lors du second round.

11:02 - Vézénobres et législatives : démographie, économie et choix électoraux La démographie et la situation socio-économique de Vézénobres contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les législatives. Dans la commune, 18,09% des résidents sont des enfants, et 9,21% sont des personnes âgées. La pyramide des âges pourrait agir sur les priorités politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (26,56%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 724 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,00%) et le nombre de résidences HLM (5,72% des logements) indiquent les défis sociaux et économiques qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'instruction à Vézénobres mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 20,35% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

09:32 - Les prévisions de la participation aux élections législatives à Vézénobres L'une des clés de ce scrutin législatif sera à n'en pas douter l'abstention à Vézénobres. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 49,18% au premier tour. Au second tour, 50,37% des votants ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Vézénobres ? Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au deuxième tour, c'était presque un record. Il y a deux ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 78,69% dans la commune. Le taux de participation était de 76,39% au second tour, c'est-à-dire 1 116 personnes.