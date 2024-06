Résultat des législatives à Vielmur-sur-Agout : l'élection 2024 en direct

Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date semble aussi évident au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on rentre dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella, a dominé les élections européennes à Vielmur-sur-Agout. Le bulletin attirait 34,55% des suffrages, soit 217 voix dans la ville, face à Raphaël Glucksmann à 14,65% et Valérie Hayer à 14,33%.

La présidentielle est certainement la référence pour estimer une préférence politique locale. Marine Le Pen s'était particulièrement illustrée à Vielmur-sur-Agout à l'issue de l'élection présidentielle avec un score de 26,82% des voix au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 23,58% et 18,66% des voix. Jean Lassalle devait alors se placer parmi les figurants avec 9,5% des voix. Au 2e tour de l'élection, c'est aussi la candidate de l'ancien Front national qui l'emportait avec 50,18%, devant Emmanuel Macron à 49,82%.

11:02 - Vielmur-sur-Agout aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

La structure démographique et socio-économique de Vielmur-sur-Agout détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, influant ainsi sur les résultats des élections législatives. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans le village, avec près de 29% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 10,27%. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (20,36%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 657 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (5,88%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,96%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Vielmur-sur-Agout mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,98% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.