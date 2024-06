Résultat des législatives à Villebon-sur-Yvette : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Villebon-sur-Yvette, qui vont plébisciter les supporters de la gauche ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait fait une percée lors des législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est un nouvel attelage qui s'avance cette fois. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche dans les urnes. La liste Place-Publique dirigée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS avait terminé à 19,35% à Villebon-sur-Yvette pour ce tour unique des européennes. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche ce 30 juin, puisque l'alliance relookée s'élève virtuellement à 40% cette fois, en faisant la somme des scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). A l'issue du premier tour des législatives il y a deux ans, à Villebon-sur-Yvette, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 31,78% des votes dans la commune. Un chiffre à comparer enfin avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - Rassemblement national : quel résultat aux législatives à Villebon-sur-Yvette ? Que déduire de cette masse de chiffres ? La progression du RN semble déjà forte à Villebon-sur-Yvette entre le score de Jordan Bardella en 2019 (12,85%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (18,49%), de l'ordre de 6 points. Mais l'évolution pourrait être plus importante encore aux législatives 2024, les sondages offrant plutôt au RN un résultat de 30 à 35% dans l'ensemble du pays, loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver pas loin des 20% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Le RN n'a pas fait recette à Villebon-sur-Yvette lors des européennes du 9 juin Le panorama établi à l'issue des élections bien plus récemment encore est incontournable. Se retourner sur le dernier vote en date apparaît donc aussi comme indispensable au moment d'observer le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le trio de tête des dernières élections européennes à Villebon-sur-Yvette était en effet le suivant : la liste de Valérie Hayer, sur la troisième marche avec 18,11% des votes, précédée de la liste de Jordan Bardella avec 18,49% et enfin la liste de Raphaël Glucksmann avec 19,35%, couronnée ici même.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Villebon-sur-Yvette au premier tour de l'élection présidentielle C'est probablement l'élection à la présidence de la République qui nous en dit le plus sur les préférences des habitants d'une commune. Point à retenir : le RN avait obtenu au premier tour un score plus fort aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de la présidentielle, puisqu'elle avait accumulé 12,21% au premier tour dans la ville. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 33,37%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 24,1% et Marine Le Pen avec 12,21%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 25,55% contre 74,45%).

12:32 - Des législatives qui avaient souri au parti présidentiel il y a deux ans Avec 8,87% à Villebon-sur-Yvette, le RN avait été devancé par les 32,59% du binôme La République en Marche au premier tour des élections législatives 2022. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire. Le second tour restera sur cette partition, le parti voyant également le binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle finir gagnant.

11:02 - Comprendre l'électorat de Villebon-sur-Yvette : un regard sur la démographie locale A la mi-journée des élections législatives, Villebon-sur-Yvette fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 33,58% de cadres pour 10 322 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vigueur économique. Avec 1 192 entreprises, Villebon-sur-Yvette se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles possédant au moins une voiture (83,37%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. La présence de 790 résidents étrangers contribue à son ouverture au monde. Au sein de cette diversité sociale, 44,56% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1620,00 €, accable une ville qui vise un avenir prospère. En somme, Villebon-sur-Yvette incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - Villebon-sur-Yvette : étude du niveau d'abstention aux précédentes élections législatives Au cours des rendez-vous électoraux passés, les 10 494 habitants de cette agglomération ont révélé leurs habitudes de vote. Au moment des élections européennes du mois de juin 2024, 37,97% des personnes en âge de voter à Villebon-sur-Yvette avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 42,45% en 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 44,7% au premier tour et seulement 46,55% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Villebon-sur-Yvette ? Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 52% au premier tour et 54% au deuxième tour, presque un record pour des élections législatives.