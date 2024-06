En direct

19:50 - Un électorat de gauche estimé entre 18% et 23% à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny pour ces législatives Alors que la Nupes avait fait une percée lors des législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est une nouvelle union qui s'avance pour ces élections. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche dans les urnes. La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des législatives en 2022, à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le binôme Nupes avait en effet accumulé 18,96% des votes dans la commune. Une somme à comparer avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste Place-Publique menée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS a plus récemment cumulé 13,11% à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny le 9 juin. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de la liste LFI de Manon Aubry (4,85%), ainsi que de ceux de l'EELV Marie Toussaint (4,55%) et enfin de Léon Deffontaine (2,73%) le 9 juin. Autrement dit un total de 23% sur place.

18:42 - Quelle performance pour le RN lors des législatives à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny ? Difficile de prédire ce qui va se passer après cette avalanche de scores. Mais quelques grandes lignes se distinguent… La progression du RN semble déjà puissante à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny entre le score de Jordan Bardella en 2019 (24,43%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (30,76%), de l'ordre de 6 points. Mais l'ascension pourrait être plus importante encore aux législatives 2024, les enquêtes d'opinion offrant plutôt au RN un score de 30 à 35% en France, loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver pas très loin des 20% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Jordan Bardella dans sa moyenne nationale à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny au début du mois Il y a eu un autre scrutin très récemment qu'il convient d'analyser avec précision. D'autant qu'il s'agit d'un séisme. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du RN, chapeautée par Jordan Bardella, s'est imposée aux élections européennes 2024 à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny. Ladite liste a enregistré 30,76% des suffrages, soit 406 voix, face à Valérie Hayer à 21,52% et Raphaël Glucksmann à 13,11%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny au premier tour de la dernière présidentielle C'est sans doute le choix du président de la République qui nous donne le plus d'indicateurs sur l'inclinaison des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny lors du premier tour de la présidentielle avec 36,67%, devant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 24,15%. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec 14,25% et 5,31% des voix. Et la candidate du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 38,53% contre 61,47%.

12:32 - Philippe Gosselin (Les Républicains) devant ses concurrents lors des législatives il y a deux ans à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera l'observation majeure pour ces élections 2024 localement, comme dans le reste de la France. Au premier tour des législatives 2022, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, couverte par la 1ère circonscription de la Manche, verra le binôme Les Républicains l'emporter avec 37,33%, alors que le Rassemblement national restera derrière à 15,28%. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents estampillés Les Républicains (69,56% contre 30,44% pour le RN). Philippe Gosselin remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Les données démographiques de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny révèlent les tendances électorales Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, les citoyens se regroupent pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Avec ses 3 851 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. Ses 344 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 1 103 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (34,41%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, comprenant une proportion de 39,3% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un taux de chômage de 13,65%, la commune révèle un salaire moyen mensuel net de 1970,25 €/mois, illustrant un certain niveau de prospérité. À Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

09:32 - Les législatives démarrent à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny : quel sera le taux d'abstention ? Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il est nécessaire d'observer les résultats des précédents scrutins électoraux. Au moment des dernières élections européennes, 50,83% des électeurs de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 46,8% pour le scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 51,99% au premier tour et seulement 54,24% au second tour. Pour le second tour de la présidentielle, 25,07% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 26,5% au premier tour.