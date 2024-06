En direct

19:50 - Qui vont choisir les électeurs de l'ancienne Nupes à Villefranche-de-Lauragais ? Alors que la Nupes avait marqué les élections législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est une nouvelle coalition qui a émergé en 2024. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche aujourd'hui. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Villefranche-de-Lauragais, le binôme Nupes avait en effet accumulé 33,07% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Combien voteront pour le Nouveau Front populaire, alliant les insoumis, socialistes, écologistes, communistes et autres, et annoncé dans un combat serré avec la majorité par les instituts de sondage ? Aux européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 19,82% à Villefranche-de-Lauragais. Mais ce sont 33% que peut en revanche espérer la gauche encore une fois, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à additionner avec celles de l'insoumise Manon Aubry (7,64%), de l'EELV Marie Toussaint (5,17%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (2,9%).

18:42 - La progression foudroyante de l'extrême droite à Villefranche-de-Lauragais Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'au niveau du pays, les scores de Jordan Bardella ont atteint plus de 30% des suffrages aux européennes de juin, soit huit points de plus qu'aux dernières européennes, la progression locale apparaît décuplée. Le parti lepéniste a en effet déjà avancé de 10 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN dépassera les 30% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN à son niveau national à Villefranche-de-Lauragais aux européennes Les résultats de ce dimanche 30 juin pourraient plutôt se rapprocher de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Le résultat de la liste RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste en 2024, était en effet au plus haut à Villefranche-de-Lauragais, avec 31,08%, soit 643 voix dans la ville. Le RN doublait alors Raphaël Glucksmann à 19,82% et Valérie Hayer à 12,86%.

14:32 - Villefranche-de-Lauragais avait voté Macron lors de l'élection présidentielle La typologie politique des habitants d'une commune émerge sans doute le plus visiblement dans le verdict de l'élection suprême. Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 22,72% contre 26,52% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 19,17% et 6,78% des voix. Et la patronne du RN s'inclinait face au président sortant au second tour, avec 43,59% contre 56,41%.

12:32 - Comment s'étaient terminées les législatives en 2022 à Villefranche-de-Lauragais ? Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera déterminant pour ces législatives 2024, à l'échelle locale. En 2022, aux législatives, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la ville de Villefranche-de-Lauragais, récoltant 19,81% des votes sur place, contre 33,07% pour Alice Assier (LFI-PS-PC-EELV). Il en ira de même au second tour, le parti voyant encore le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale remporter le scrutin.

11:02 - Villefranche-de-Lauragais : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Les données démographiques et socio-économiques de Villefranche-de-Lauragais mettent en lumière des tendances nettes qui pourraient avoir des répercussions sur le résultat des élections législatives. Avec un taux de chômage de 9,14% et une densité de population de 419 habitants/km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Un salaire moyen mensuel net de 2454,37 €/mois souligne l'importance des questions sur la qualité de vie dans les interrogations des 1 921 votants. Le nombre de familles monoparentales (18,3%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,01%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Villefranche-de-Lauragais mettent en avant une diversité de qualifications, avec 31,9% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

09:32 - Etude de la participation lors des dernières élections législatives à Villefranche-de-Lauragais L'étude des résultats des dernières élections est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette agglomération. Début juin, à l'occasion des européennes, le taux d'abstention atteignait 44,02% des votants de Villefranche-de-Lauragais (Haute-Garonne). L'abstention était de 41,55% il y a 5 ans. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 47,31% au premier tour. Au second tour, 50,77% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel taux atteindra l'abstention à Villefranche-de-Lauragais cette année ? Au niveau national, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle s'élevait à 18% à 12 h et seulement 39% à 17 h pour le premier tour.