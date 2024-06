Résultat des législatives à Villemaréchal : l'élection 2024 en direct

Revenir quelques semaines en arrière peut sembler plus pertinent encore, au moment de se préparer au scrutin des législatives. Car le résultat des élections il y a quelques jours est très parlant. Dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella, l'a emporté aux élections européennes à Villemaréchal. L'extrême droite glanait 45,72% des suffrages, soit 219 voix, devant Valérie Hayer à 9,6% et Raphaël Glucksmann à 9,39%.

14:32 - Quel a été l'issue de l'élection présidentielle 2022 à Villemaréchal ?

Le bord politique des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus dans les choix faits lors de l'élection présidentielle. La cité de Villemaréchal avait plébiscité Marine Le Pen lors de la présidentielle 2022. La cheffe de file du RN finissait avec 32,56% au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 20,47% et 15,97% des voix. Éric Zemmour devait se contenter d'une médaille en chocolat avec seulement 9,3% des voix. Au second tour, c'est également Marine Le Pen qui avait le plus convaincu avec 57,24%, devant Emmanuel Macron à 42,76%.