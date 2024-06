En direct

19:41 - La nouvelle union de la gauche pourrait se situer entre 36% et 40% à Villenouvelle à l'issue de ce premier tour La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces législatives, avec une inconnue : la décision de ceux qui avaient opté pour la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, a des chances d'en rassembler une portion. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Villenouvelle, le binôme Nupes avait en effet glané 40,31% des votes dans la localité. Quelle part votera pour le Front populaire, représentant la France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe-Ecologie et d'autres, et annoncé dans un combat serré avec l'alliance du centre par les sondeurs lors de ces élections législatives ? A l'issue des élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann a obtenu 18,33% à Villenouvelle. Reste que dans la cité, il faudra aussi tenir compte des 8,05% de Manon Aubry (La France insoumise), les 8,05% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,38% de Léon Deffontaine (PC). Autrement dit un cumul de 36% cette fois.

18:42 - En cinq ans, le RN a grappillé 9 points à Villenouvelle Que peut-on tirer de cet ensemble hétéroclite de données ? L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 9 points à Villenouvelle entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut penser que le RN sera à près de 30% voire plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bardella dans sa moyenne nationale à Villenouvelle aux européennes Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler plus évident encore, au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin. Car ce qui est sorti des élections il y a quelques jours est un véritable marqueur. Si on se penche sur le détail, 206 habitants de Villenouvelle passés par les bureaux de vote ont en effet été séduits par le RN il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, cumulait ainsi 30,7% des voix face à Raphaël Glucksmann à 18,33% et Valérie Hayer à 10,73%.

14:32 - Quels ont été les résultats de l'élection présidentielle à Villenouvelle ? C'est probablement l'élection du chef de l'Etat qui est l'indicateur le plus précis sur les préférences des habitants d'une commune. Avec 21,51%, c'est un trop petit score qu'avait obtenu Marine Le Pen à Villenouvelle au premier tour de l'élection présidentielle en 2022. La cheffe de file du Rassemblement national était dépassée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 27,31% et 23,44% des voix. Et La cheffe du RN n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 41,57% contre 58,43%.

12:32 - Quel avait été le résultat des législatives il y a deux ans à Villenouvelle ? Le résultat des législatives 2024 au niveau local sera analysé au prisme de la dynamique RN, comme au niveau national. Le RN se prenait les pieds dans le tapis dans la commune de Villenouvelle en 2022, lors des élections du Parlement, avec 21,26% au premier tour, contre 40,31% pour Alice Assier (LFI-PS-PC-EELV), Villenouvelle votant pour la 10ème circonscription de la Haute-Garonne. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents portant l'étiquette Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 41,77% contre 58,23% pour les vainqueurs. Alice Assier remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Analyse démographique des législatives à Villenouvelle Comment les habitants de Villenouvelle peuvent-ils influencer les résultats des législatives ? Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans le village, avec près de 35% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 8,4%. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (78,37%) met en avant l'importance des questions concernant le logement et l'urbanisme. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (11,24%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 615 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (9,63%) révèle des besoins de suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (8,58%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Villenouvelle mettent en relief une diversité de qualifications, avec 18,03% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

09:32 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Villenouvelle ? L'un des critères clés du scrutin législatif sera le taux de participation à Villenouvelle (31290). Les populations des communes de grandes tailles votent fréquemment moins que dans les petites, cette situation peut-elle changer pour les législatives ? Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 082 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 87,71% s'étaient rendus aux urnes, contre un taux de participation de 83,36% au deuxième tour, soit 902 personnes. En proportion, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 56,11% au premier tour. Au second tour, 54,69% des votants ont exercé leur droit de vote. Quel député remplacera Alice Assier dans la 10ème circonscription de la Haute-Garonne ?