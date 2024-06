Résultat des législatives à Villers-sur-Coudun : l'élection 2024 en direct

11:02 - Les enjeux locaux de Villers-sur-Coudun : tour d'horizon démographique

Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Villers-sur-Coudun comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 35,64% de cadres supérieurs pour 1 409 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vitalité économique. L'existence de 85 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans le bourg, 17,71% des résidents sont des enfants, et 8,36% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 31,15% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, 41,39% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 181,09 €, pèse sur une commune qui aspire à plus de prospérité. Villers-sur-Coudun manifeste la vigueur et l'authenticité d'un pays en constante évolution.