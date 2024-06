Résultat des législatives à Villey-Saint-Étienne : l'élection 2024 en direct

15:36 - Quel était le résultat de l'élection présidentielle à Villey-Saint-Étienne ?

La préférence des habitants d'une ville émerge sans doute le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de l'élection présidentielle. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Villey-Saint-Étienne lors du premier tour de la présidentielle avec 29,39%, arrivant devant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 29,08%. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 10,89% et 7,93% des voix. Et la patronne du RN ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour, avec 45,3% contre 54,7%.