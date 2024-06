Résultat des législatives à Villiers-sur-Marne : premiers chiffres de l'élection 2024

Une autre interrogation qui entoure ces législatives sera celle du vote de gauche après la création du Front populaire, un an après la disparition de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon. Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Villiers-sur-Marne, le binôme Nupes avait en effet obtenu 37,75% des votes dans la commune. Combien voteront pour le Front populaire, représentant la France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe-Ecologie et d'autres, et donné comme très proche de la majorité présidentielle dans les sondages lors de ces élections législatives ? Lors des élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann a atteint 13,06% à Villiers-sur-Marne. Mais la gauche pourrait être bien plus haut ce soir, puisque la coalition ripolinée s'élève virtuellement à 44% cette fois, en cumulant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

Le bord politique des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus visiblement dans le verdict de l'élection de celui qui va présider la France. Chez les électeurs de Villiers-sur-Marne, Marine Le Pen n'avait pas vraiment séduit lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2022. Avec seulement 13,6%, la fille de Jean-Marie Le Pen était battue par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 33,95% et 27,85% des bulletins exprimés. Et La cheffe du RN ne créait pas la surprise au second tour avec 27,77% contre 72,23%.

11:02 - Villiers-sur-Marne : démographie, élections et perspectives d'avenir

La composition démographique et la situation socio-économique de Villiers-sur-Marne façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections législatives. La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la ville, avec près de 39% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 9,0%. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (50,86%) met en avant l'importance des questions d'habitat et d'urbanisme. Un revenu moyen par foyer fiscal de 29 834 euros par an montre le poids des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 7 776 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 20,93% et d'une population étrangère de 16,06% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, de 7,55% à Villiers-sur-Marne, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.