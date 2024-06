Résultat des législatives à Virey-le-Grand : l'élection 2024 en direct

Le score de celui ou celle qui l'a emporté à l'issue des dernières élections il y a quelques jours reste sans doute plus ancré encore dans les têtes. C'est en effet la liste présentée par Bardella qui s'est affichée en tête des élections européennes 2024 à Virey-le-Grand, avec 43,95% des bulletins (305 voix) devant la liste emmenée par Raphaël Glucksmann avec 11,24%, et Valérie Hayer avec 9,8%.

L'élection à la présidence de la République est sans doute la principale clé pour juger une préférence politique locale. Marine Le Pen avait fini en tête avec 32,4% au premier tour de la présidentielle de 2022 à Virey-le-Grand. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,11% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,02%. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec seulement 7,29% des suffrages pour sa part. Avec 47,79%, Marine Le Pen s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 52,21%.

Le résultat des élections législatives à l'échelle locale sera observé au prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. Il y a deux ans, lors des législatives à Virey-le-Grand, le RN se plaçait à la deuxième place sur le podium, 26,77% des habitants passés par l'isoloir ayant voté pour son binôme, contre 26,94% pour Cécile Untermaier (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au second, il accumulait pourtant 50,4% des votes, devant les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale (49,60%). C'est ainsi Valérie Deloge chez les lepénistes qui prenait l'avantage.

11:02 - Virey-le-Grand : démographie, élections et stratégies politiques

Dans les rues de Virey-le-Grand, le scrutin est en cours. Dotée de 587 logements pour 1 380 habitants, la densité de la commune est de 104 hab par km². Avec 43 entreprises, Virey-le-Grand offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (94,04%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les électeurs, comprenant une proportion de 47,89% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, 41,4% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 477,57 €, accable une commune qui vise plus de prospérité. En somme, Virey-le-Grand incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.