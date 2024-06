En direct

19:49 - Quel résultat pour à gauche à l'issue de ces élections législatives 2024 ? L'autre interrogation qui entoure ces législatives 2024 est celle du poids de la gauche après la construction du Nouveau Front populaire, un an après la rupture de la coalition de Mélenchon. A l'issue du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Vivy, le binôme Nupes avait en effet réuni 14,66% des votes dans la commune. Un score à comparer avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (10,13% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,35% pour Yannick Jadot, 1,84% pour Fabien Roussel et 1,25% pour Anne Hidalgo). La liste PS-Place publique de Raphaël Glucksmann a plus récemment terminé à 6,09% à Vivy le 9 juin. Mais on peut en revanche se projeter sur un résultat de 13% pour la gauche pour ce premier tour dans la localité, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à renforcer avec celles de Manon Aubry (3,61%), de l'EELV Marie Toussaint (3,5%) et enfin de Léon Deffontaine (1,69%).

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a gagné 13 points à Vivy Difficile d'avoir les idées claires après cette combinaison hétéroclite de chiffres. Mais quelques lignes directrices émergent… Alors que sur la France entière, les résultats de Jordan Bardella ont grimpé à plus de 30% des suffrages au scrutin européen de juin, soit 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la dynamique locale semble encore plus forte. Le mouvement frontiste a en effet déjà glané 13 points sur place entre 2019 et 2024. Il est donc possible que le RN puisse dépasser les 40% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un avantage de Bardella à Vivy début juin Le résultat de ce dimanche 30 juin sera peut-être bien plus rapproché du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella, s'est imposée aux élections européennes 2024 à Vivy. L'extrême droite attirait 45,94% des voix, soit 407 voix dans la ville, devant Valérie Hayer à 17,16% et François-Xavier Bellamy à 7%.

14:32 - 37,22% pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 à Vivy C'est probablement la présidentielle qui est l'élément le plus parlant sur l'inclinaison des habitants d'une commune. La présidentielle avait offert un énorme plébiscite à Marine Le Pen en 2022 dans la cité. La cheffe de l'ancien FN cumulait déjà 37,22% au 1er round. Derrière, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 31,57% et 10,13% des voix. La quatrième place revenait à Valérie Pécresse, avec seulement 4,99% des suffrages pour sa part. La patronne du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 50% contre 50%.

12:32 - Le résultat du Rassemblement national déjà déterminant ce dimanche Les législatives avaient donné lieu à un excellent départ pour le Rassemblement national à Vivy. On retrouvait en effet Bernard Lahondès au sommet au premier tour, avec 27,83% dans la commune, partie intégrante de la 3ème circonscription du Maine-et-Loire. La victoire finale devait ensuite revenir en revanche à Anne-Laure Blin (Les Républicains) chez les électeurs avec 70,30%.

11:02 - Vivy : démographie, élections et perspectives d'avenir Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Vivy, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Dotée de 1 133 logements pour 2 551 habitants, la densité de la commune est de 111 hab/km². Ses 133 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 748 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (85,7%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 31,39% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, 45,32% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 511,73 €, pèse sur une ville qui vise plus de prospérité. À Vivy, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'éducation et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

09:32 - Participation aux élections législatives à Vivy : un regard approfondi L'une des grandes inconnues de ces élections législatives sera indéniablement l'ampleur de la participation à Vivy (49680). La flambée des prix qui grève le budget des foyers français pourrait ramener les citoyens de Vivy dans les isoloirs. A l'occasion du premier tour de la présidentielle, le taux de participation avait représenté 77,95% dans la commune, contre un taux de participation de 79,51% au deuxième tour, soit 1 428 personnes. En comparaison, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 45,58% au premier tour. Au second tour, 44,36% des électeurs se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections législatives 2024 à Vivy ? Quel député se substituera à Anne-Laure Blin dans la 3ème circonscription du Maine-et-Loire ?