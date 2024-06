Résultat des législatives à Voiron : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Une progression pour la gauche depuis les dernières législatives à Voiron L'autre question qui enveloppe ces élections législatives 2024 est celle du vote de gauche après l'arrivée du Nouveau Front populaire. La liste PS-Place publique de Raphaël Glucksmann avait atteint 18,84% à Voiron il y a quelques jours. Reste que dans la localité, il faudra aussi avoir un œil sur les 11,13% de Manon Aubry (La France insoumise), les 8,97% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,65% de Léon Deffontaine (PC). Soit un total tournant autour des 38% sur place. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Voiron, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 32,16% des votes dans la localité. Une performance à compléter enfin avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Un vote Rassemblement national majoritaire à Voiron à 20 jours des législatives Difficile de trouver une ligne claire dans tous ces résultats. Mais quelques grandes directions se dégagent… En regardant la progression du Rassemblement national constatée des dernières élections à l'échelle nationale, soit pas moins de 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du candidat RN pourrait s'élever à environ 20% à Voiron. Une estimation qui paraît logique compte tenu des suffrages également conquis par les lepénistes dans la localité depuis 2019 jusqu'à ce mois de juin 2024, correspondant en effet à 6 points de parts de voix.

15:31 - Début juin, la petite démonstration du RN à Voiron Le score de celui ou celle qui s'est imposé à l'issue des dernières élections le 9 juin va résonner encore plus fort dans les mémoires ce dimanche 30 juin. Il y a quelques semaines en effet, à Voiron, la liste du Rassemblement national, qui avait à sa tête un certain Jordan Bardella, a battu les autres listes, avec 22,95% des voix face à Raphaël Glucksmann à 18,84% et Valérie Hayer à 16,28%.

14:32 - Voiron avait voté Macron lors de la présidentielle 2022 Le bord politique des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus dans les résultats de la présidentielle. Dans les isoloirs de Voiron, Marine Le Pen n'avait pas vraiment imposé ses idées lors du premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. Avec 17,02%, la représentante du RN était reléguée à l'arrière-plan par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 30,07% et 25,27% des votes. Et La patronne du RN ne faisait pas mieux au second tour avec 32,62% contre 67,38%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Voiron Le score de la formation RN portée par Jordan Bardella au premier tour sera un enjeu pour ces élections de l'Assemblée nationale au niveau local, comme au niveau national. Au premier tour des élections législatives 2022, Voiron, couverte par la 9ème circonscription de l'Isère, verra le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale l'emporter avec 32,16%, alors que le RN sera derrière à 12,14%. Ca n'ira pas mieux au second tour, le RN étant toujours incapable d'inquiéter le gagnant et laissant la place à Elodie Jacquier-Laforge (Ensemble !) pour le leadership localement.

11:02 - Élections législatives à Voiron : impact de la démographie et de l'économie locale Dans la ville de Voiron, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des législatives ? Avec 32% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 12,91%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des groupes démographiques essentiels. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (46,09%) souligne le poids des questions liées à l'habitat et à l'aménagement du territoire. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (68,85%) souligne l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 7 289 votants. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 10,70% et d'une population étrangère de 7,39% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'instruction à Voiron mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 14,8% des habitants titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

09:32 - L'abstention aux législatives à Voiron Comment ont voté les électeurs de cette commune lors des élections antérieures ? Au moment des élections européennes de début juin, 15 143 personnes en âge de participer à une élection à Voiron s'étaient rendues dans l'isoloir (soit 55,4%), contre une participation de 49,47% pour les élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 47,91% au premier tour et seulement 47,27% au second tour. Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 70,54% au niveau de la commune. Le taux de participation était de 74,13% au premier tour, c'est-à-dire 11 193 personnes.